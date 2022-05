Alles wat je moet weten over CO2-compensatie van vluchten Gisteren • leestijd 4 minuten • 519 keer bekeken • bewaren

Compensatie van uitstoot is heel vaak een schoolvoorbeeld van Greenwashing: iets groener of duurzamer doen lijken dan het is. Dit is zowel misleidend als slecht voor het klimaat, omdat het veel consumenten ervan weerhoudt de meest duurzame keuze te maken, omdat ze niet weten hoe vervuilend andere keuzes zijn. Wanneer het gaat om vliegen, kan dat voorlopig niet veel minder vervuilend dan het nu is. En dat is heel vervuilend. Toch is het enige wat luchtvaartmaatschappijen op korte termijn kunnen aanbieden, als je ondanks dat toch wil of moet vliegen, je uitstoot compenseren. Maar compensatie is niet zoals zo volledig, betrouwbaar en goedkoop als vliegmaatschappijen het doen lijken. Daarom hebben we de belangrijkste punten voor je verzameld, zodat je zelf een goed geïnformeerde keuze kan maken!

De zin en onzin van compensatie

De harde waarheid is dat wanneer je overweegt te vliegen, de enige duurzame keuze is om het niet te doen en een alternatief vervoersmiddel te vinden, zoals de trein. Echter is de trein naar sommige bestemmingen veel lastiger te boeken, als het al een bestemming is die per trein bereikbaar is, en kost het vaak meer dan een vliegticket. Mocht je toch per se moeten of willen vliegen, dan is er tot dusver (en in de nabije toekomst) geen duurzame manier om dat te doen.

Het enige wat jij (of de luchtvaartindustrie) kán doen is uitstoot compenseren. Wat absoluut beter is dan niets. Maar, zodra ergens ‘compensatie’ staat, moet je nog wel op je hoede zijn. En bij woorden als ‘neutraal’, ‘zero’ of ‘100%’ nóg meer. Want compenseren betekent meestal: ‘Een kleine bijdrage aan een project dat potentieel co2 uit de lucht haalt maar lang geen volledige compensatie is en al helemaal geen compensatie van andere uitstoot van je vlucht.’ Maar zo eerlijk brengen vliegmaatschappijen het natuurlijk niet. Dat het zo imperfect is heeft met meerdere factoren te maken van de marktwerking op CO2-emissierechten (kijk vooral hoe Ties Joosten dit uitlegt in de studio hierboven) tot zoiets simpels als dat een onvoorziene bosbrand de CO2 weer direct terug de lucht in blaast. Dat is geen simpel sommetje, dus we zetten voor je op een rij hoe je een zo duurzaam mogelijke tegenhanger vindt van je vlucht.

Compensatie: zo effectief mogelijk!

Ten eerste stoot een vliegtuig veel meer uit dan alleen CO2. Bij de meeste vliegmaatschappijen en projecten waar compensatie goedkoop is ten opzichte van de andere aanbieders, gaat het alleen om CO2, en dus niet om compensatie van andere vervuilende uitstoot. Ten tweede wordt er niet altijd (lees: meestal niet) rekening gehouden met het gegeven dat uitstoot hoog in de lucht, een veel groter negatief effect heeft op het klimaat, dan dezelfde uitstoot op de grond. Een goede compensatie dienst neemt dus beide factoren mee in de berekening hoeveel uitstoot vermindering er nodig is om je uitstoot potentieel volledig te compenseren. Want, zoals eerder genoemd, is die garantie er nooit.

Je opties op een rij:

Bij steeds meer vliegmaatschappijen en reisorganisaties kun je bij het boeken meteen aangeven dat je CO2-uitstoot van je vliegreis wilt compenseren. Je betaalt dan een bedrag boven op de reissom. De vliegmaatschappij of reisorganisatie maakt dit over aan een bedrijf dat voor klimaatcompensatie zorgt. FlyGRN is een vergelijkingssite voor vliegtickets die de CO2-uitstoot van jouw vlucht automatisch compenseert (helemaal of gedeeltelijk). Als de trein een goed alternatief is, laten ze dat ook zien.

Let op: dit gaat dus vaak alléén om CO2-uitstoot, er wordt in de regel heel rooskleurig en suggestief over gecommuniceerd op de website, én het is vaak veel te goedkoop voor een volledige compensatie. Beter is het dus om je klimaatcompensatie zelf te regelen.

is een vergelijkingssite voor vliegtickets die de CO2-uitstoot van jouw vlucht automatisch compenseert (helemaal of gedeeltelijk). Als de trein een goed alternatief is, laten ze dat ook zien. Let op: dit gaat dus vaak alléén om CO2-uitstoot, er wordt in de regel heel rooskleurig en suggestief over gecommuniceerd op de website, én het is vaak veel te goedkoop voor een volledige compensatie. Beter is het dus om je klimaatcompensatie zelf te regelen. Dat zelf regelen kan bij verschillende aanbieders via internet: Via Hivos steun je een biogasprojecten in ontwikkelingslanden Trees for All plant bomen Greenseat investeert in duurzame energie in ontwikkelingslanden Fair Climate Fund heeft verschillende projecten, waaronder het planten van bomen en een biogasproject.

Belangrijk: kies bij deze aanbieders het meest uitgebreide compensatie pakket (dat je je kan veroorloven). Het compenseren van een vlucht kost nou eenmaal wat, dus een goedkope aflaat zit er niet in. Ter vergelijk: voor het compenseren van een retourtje Barcelona rekent Fair Climate Fund €63,53 terwijl je dit bij de KLM voor slechts €3,96 zou kunnen doen. Dan zou je een rendement hebben van 1604%. Zoals zo vaak geldt ook hier: als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat ook.

Zorg dat het project dat wordt gefinancierd met je CO2 afkoop, op zijn minst voldoet aan de Gold Standard Carbon Credits. Maar dat is niet genoeg: helaas kunnen ook deze projecten veel te goedkoop of op andere manieren discutabel zijn.

Via deze aanbieders kan je trouwens veel meer dan alleen je vlucht compenseren. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen om je gasverbruik (20 tot 45 euro per jaar), stroomverbruik (20 tot 25 euro per jaar) en/of vervoer te compenseren.