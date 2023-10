Stijging huishoudens met vast energiecontract tegen lagere prijs

6 okt. 2023 - 13:32

om inzicht te krijgen wat, wat is, wat waarvoor betaald wordt , is een hocuspokus geheel> In feite weet je nooit waar je aan toe bent en dan ook nog over de 30 ernergiebedrijven (zakkenvullers dus behoort onder de staat en niet in de marktwerking) die allemaal erop zijn jou te pakken te krijgen om zoveel mogelijk in winsten te komen waar je als klant niets van terug ziet. Als je energie terug levert is het al helemaal niet meer te overzien, bij wie en waar je moet zijn. Ja ja die marktwerking zoals de belastingsdienst ook aangeeft "makkelijekr kunnen we het U niet maken" en dergelijk onzin.