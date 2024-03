Fabrikanten slaan handen ineen tegen illegale opvoering van fietsen

Fatbikes, elektrische fietsen met dikke banden, worden regelmatig opgevoerd om ze sneller te maken. Maar dat maakt de fietsen onveiliger en vergroot kansen op ongelukken, zeggen de vier fabrikanten. Bovendien kunnen mensen met een opgevoerde fatbike of ander type elektrische fiets boetes van honderden euro's krijgen. Dat komt doordat opgevoerde e-bikes worden gezien als motorvoertuig, waardoor bestuurders onder andere een rijbewijs en een helm nodig hebben.

Verder moet de overheid wat de fabrikanten betreft het strafbaar maken om opvoersets op e-bikes te gebruiken. Dit zou volgens Willems een goede eerste stap zijn. "Deze sets zijn met een knop uit te zetten als een politiecontrole in het zicht komt. Maar na die controle gaan ze weer net zo hard."

Als een fabrikant vermoedt dat een verkoper dit doet of illegaal opgevoerde fietsen op de markt brengt, willen de fabrikanten in gesprek gaan met die dealer. Uit die gesprekken kan dan komen dat de verkoper moet stoppen met de fietsen van de vier fabrikanten, ook als geen boete is uitgedeeld. ANP/Kassa