Inspectie: winkels in overtreding bij verkoop opgevoerde fatbike Vandaag • leestijd 2 minuten • 1116 keer bekeken • bewaren

Winkels die de onder jongeren populaire fatbikes opvoeren en verkopen overtreden de wet. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar aanleiding van een steekproef van Kassa. Daaruit blijkt dat vijf van de acht bezochte winkels bereidheid toont om deze speciale elektrische fietsen op te voeren en te voorzien van een gashendel voor een kind van 12 jaar. Door het aanpassen van de fatbike wordt het feitelijk een brommer, worden de winkeliers ook fabrikant en moet er onder meer een typegoedkeuring zijn en een verzekeringsplaatje.

Een fatbike is een elektrische fiets met trapondersteuning die niet harder dan 25 km per uur mag kunnen, een motor heeft van minder dan 250 watt en niet zelfstandig kan rijden, dus geen gashendel heeft. Deze fietsen zijn onder meer populair, ook onder scholieren, omdat ze met 25 km per uur net zo snel kunnen als een snorfiets. Voor de snorfiets geldt echter een minimumleeftijd van 16 jaar, een helmplicht, moet de bestuurder minimaal een brommerrijbewijs hebben en verzekerd zijn. Een fatbike is voor de wet gewoon een fiets en dan gelden al die verplichtingen niet.

In de praktijk worden veel fatbikes opgevoerd en voorzien van een gashendel. Dan valt de fatbike volgens de ILT niet meer in de categorie elektrische fiets en gelden andere regels.

ILT: disclaimer "niet op openbare weg" onvoldoende

Voor de steekproef van Kassa bezocht een middelbare scholier van 12 jaar met haar moeder acht winkels waar fatbikes worden verkocht. Ze vermeldden dat de scholier met de fatbike naar school wil gaan. Bij vijf van de bezochte winkels waren medewerkers bereid om voor aanschaf de fatbikes op te voeren en er een gashendel op te plaatsen. Verkopers vertelde er wel bij dat de fatbike daarmee niet meer op de openbare weg mag. Maar volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport is zo’n disclaimer op zichzelf niet voldoende.

BOVAG voor verbod op opvoeren

BOVAG laat in de uitzending van Kassa weten het verontrustend te vinden dat er opgevoerde fatbikes worden verkocht en in het verkeer rijden vanwege de veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico’s. Je bent niet verzekerd als je op zo’n e-bike rijdt en een ongeluk veroorzaakt. De handeling van het opvoeren van een voertuig is opmerkelijk genoeg niet wettelijk verboden.

BOVAG pleit in de uitzending van Kassa van 22 juli voor een verbod op opvoeren. Het ontbreken daarvan is een maas in de wet en zorgt voor veel onduidelijkheid. Voor BOVAG-leden is het opvoeren zelf wel verboden.

Kijk Kassa, zaterdag 22 juli om 19.15 uur op NPO2.