Etiketten lezen: hoe doe je dat zo goed mogelijk? 14-01-2021 • leestijd 2 minuten • 1580 keer bekeken • bewaren

Op etiketten van producten staat veel informatie, zoals tabellen, logo’s en teksten. Er staat eigenlijk zo veel op, dat je wellicht door de bomen het bos niet meer zit. Als je etiketten goed kan lezen, kun je betere en gezondere keuzes maken.

Een etiket lees je om verschillende redenen: wat zit er in het product, hoe en waar is het product gemaakt, hoe duurzaam is het product en waar moet je het product bewaren? Daarnaast kun je het etiket gebruiken om producten met elkaar te vergelijken en als je een voedselallergie hebt is het natuurlijk ook verstandig om het etiket door te nemen.

Wat staat er op het etiket?

Er staan op een etiket een paar verplichte onderdelen. Zo moeten de houdbaarheidsdatum, ingrediënten, E-nummers ( lees hier meer lees hier meer daarover ), productiecode en het adres van de fabrikant worden vermeld. Het is ook verplicht om te vermelden wat voor allergenen erin zitten. Maar er kan op het label ook staan of het product biologisch is of dat een product uit meer dan 0,9 procent GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen) bestaat.

In de ingrediëntenlijst staan de grondstoffen waarmee het product is gemaakt. Ingrediënten die het meest in het product zitten staan vooraan en zo loopt het af naar de ingrediënten die het minst erin zitten.

In de voedingswaardetabel staan de hoeveelheden voedingsstoffen en energie vermeld. Als je producten met elkaar vergelijkt, is het handig om te kijken naar de hoeveelheid per 100 gram of milliliter.

Als bijvoorbeeld suiker niet in de ingrediëntenlijst staat maar wel bij de voedingswaarde, dan gaat het om suikers die er van nature al in zitten.

Claims

Fabrikanten proberen klanten te verleiden met aantrekkelijke verpakkingen vol met kreten als ‘ambachtelijk gemaakt’, ‘heerlijk vers’ en ‘lekker natuurlijk’. Deze termen mogen fabrikanten vrij gebruiken zolang het niet misleidend is. Deze termen zijn namelijk niet wettelijk vastgelegd.

Wat wel wettelijk vastgelegd is, zijn voedingsclaims als ‘draagt bij aan het behoud van een gezond cholesterolgehalte’ en ‘rijk aan calcium’. Een voedingsclaim mag alleen gebruikt worden als het op de Europese lijst van goedgekeurde claims staat. Maar zelfs als het op de lijst staat, wil dat nog niet zeggen dat het product ook gezond is. Een koekje dat vezelrijk is, kan nog steeds veel suikers of vetten bevatten. Hier lees je meer over voedings-, gezondheids- en medische claims

Het Voedingscentrum heeft een interactief etiket waar je op verschillende elementen kunt klikken voor meer informatie. Ook kun je met een test je kennis testen over etiketten. Daarnaast kun je met de Kies Ik Gezond?-app voedingswaarden van producten met elkaar vergelijken. De app kun je hier voor Android downloaden en hier voor iOS.

Bekijk ook:

Doe online mee!

hier het dossier raadplegen waarin artikelen en video’s staan over leefstijl, voeding, beweging en meer. Je kunt je ook hier aanmelden voor onze Facebookgroep, waarin leden elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Volg Kassa’s leefstijlprogramma online! Je kuntraadplegen waarin artikelen en video’s staan over leefstijl, voeding, beweging en meer. Je kunt je ookvoor onze Facebookgroep, waarin leden elkaar kunnen helpen en ondersteunen.