Essent maakt voor miljoen klanten stroom en gas flink duurder

22 sep. 2022 - 18:40

Nou, wij gaan naar een jaar vast contract vanaf 13 okt naar een variabel contract. Onze nieuwe tarieven worden 0,72 per kWh en 3,10 per m3. We zijn al 11 jaar klant, ik begrijp niet dat we zoveel meer betalen dan andere huishoudens met een variabel contract. Essent is niet te bereiken om ons dit uit te leggen