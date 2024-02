Enquête: Wat is uw ervaring met de zelfscankassa in winkels?

9 feb. 2024 - 14:17

Rotdingen, staan ze allemaal bezet, dan komt de controle, die dus ook nog even drie andere probleem gevallen af moet handelen, gevolg via de normaie kassa ga je net zo snel en vele malen gezelliger, praatje hier, praatje daar, dat apparaat geeft geen antwoordt. Zeg ook geen hallo tegen je en je bekende in de winkel bent. Met mijn partner regelmatig een wedstrijdje, gedaan wie het eerst klaar is, nou dat scheelde helemaal niet, bij een controle was de gewone kassa sneller. Dan de boete bedragen van 185 euro, tja is altijd de vraag is dit opzet of niet??? Onopzettelijk kun je ook de fout ingaan, dan deze boete????........ Nee hoor geef mij maar die aardige man vrouw die ook nog eens een baantje heeft achter de kassa. Blijf daarnaast ct betalen, weet dan tenminst wat ik uitgeef.

