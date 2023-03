Enquête: Ervaringen met 1.2 PureTech-motor en de distributieriem Vandaag • leestijd 1 minuten • 1962 keer bekeken • bewaren

In Kassa was onlangs te zien dat er veel problemen zijn met de distributieriem in 1.2 PureTech-motoren die in verschillende auto's zit. Importeur Stellantis is een terugroepactie begonnen, maar deze bereikt niet alle autobezitters. Bent u in het bezit van een auto met deze motor? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen.

De 1.2 PureTech-motor met de betreffende distributieriem zit in verschillende automodellen van Citroën, Opel, Peugeot en DS. Indien u in het bezit bent van een auto met de betreffende 1.2 PureTech-motor en de problematische distributieriem, willen we u graag een paar vragen stellen.

Zo zijn we benieuwd in wat voor type auto u precies rijdt en of u bericht van importeur Stellantis heeft gehad met informatie over de terugroepactie. Ook willen we graag weten of de distributieriem is vervangen, bij welke kilometerstand dat is gebeurd, of u de kosten daarvoor zelf moest dragen en zo ja, of u daarvoor financiële compensatie heeft ontvangen.

Wilt u graag iets met ons delen over uw ervaringen? Daar zijn we heel blij mee. Deelname kan anoniem, al is er desgewenst de optie om naam- en contactgegevens achter te laten, mocht u het op prijs stellen als we naar aanleiding van uw antwoorden contact met u opnemen.

Terugblik: Waar gaat het ook alweer over?

Lees onderstaande artikelen en bekijk de reportage om te zien waar het probleem met de distributieriem in de 1.2 PureTech-motoren precies over gaat.

