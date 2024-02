Energierekening in 2024 "honderden euro’s lager"

Alles bij elkaar komt de gemiddelde jaarrekening voor energie in Nederland dit jaar uit op 2363 euro. Hoewel dit lager is dan vorig jaar, gaat het nog altijd om een veel hoger bedrag dan voor de energiecrisis.

In 2022 stegen de gasprijzen namelijk extreem sterk, onder andere door de Russische inval in Oekraïne. Begin 2021 berekende het CBS nog dat de gemiddelde energierekening voor dat jaar uit zou komen op iets meer dan 1500 euro.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is bedoeld voor huishoudens met een laag of middeninkomen die relatief veel van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Sinds het loket op 22 januari openging, hebben 85.000 mensen een aanvraag gedaan.

Overigens zijn de onderlinge verschillen tussen huishoudens groot. Dat komt volgens het CBS niet alleen door de verschillen per contract met energieleveranciers, maar ook het type huis waarin iemand woont. Een alleenstaande bewoner van een nieuw en klein appartement is gemiddeld 1400 euro kwijt. Iemand die in een even klein, maar verouderd appartement woont moet per jaar al 200 euro meer betalen.