Energiebelasting in 2025 omlaag, maar tóch een hogere energierekening?

Het kabinet is van plan om de energiebelasting in 2025 te verlagen, zo bleek uit de Miljoenennota. Maar wie denkt dat de energierekening volgend jaar omlaag gaat, krijgt het spreekwoordelijke deksel op de neus. De netbeheerkosten gaan namelijk flink omhoog, zodat huishoudens per saldo tóch een hogere rekening krijgen.

Volgens vergelijkingssite Independer is een gemiddeld huishouden volgend jaar 43,32 euro minder kwijt aan energiebelasting. Dat is het gevolg van het kabinetsvoornemen om de energiebelasting in 2025 te verlagen. Het vorige kabinet wilde de energiebelasting juist verhogen.

In december van dit jaar wordt duidelijk of de energiebelasting definitief omlaag gaat. Die maand wordt er in zowel de Eerste- als de Tweede Kamer over gestemd. In dit artikel wordt de situatie geschetst zoals die is als de plannen doorgaan. Independer heeft een aantal proefberekeningen gemaakt om te bepalen wat huishoudens volgend jaar minder kwijt zijn aan energiebelasting.

Rekentool

Independer heeft een rekentool beschikbaar gesteld waarmee je kunt berekenen wat jij volgend jaar aan energiebelasting betaalt.

Belastingverlaging is zeer gering

Wat betekent dit nu in de praktijk? De belasting op zowel gas als stroom wordt iets verlaagd.

De huidige belasting op gas is € 0,7054 per m³. In 2025 wordt dat verlaagd naar € 0,69962 per m³. Dat is een verschil van € 0,0058 per m³, oftewel iets meer dan een halve cent per kubieke meter.

De huidige belasting op stroom is € 0,1316 per kWh. Dat moet in 2025 worden verlaagd naar € 0,12282 per kWh. Het verschil is € 0,0088 per kWh, oftewel bijna één cent per kilowattuur.

Consumenten zijn niet bepaald in jubelstemming, zo vat energie-expert Joris Kerkhof het samen: "Een belastingverlaging is voor consumenten vaak goed nieuws. Maar consumenten kunnen een verlaging van minder dan één cent niet goed rijmen met de gestegen kosten over de afgelopen jaren."

Uit reacties op de Independer-website blijkt dat consumenten op meer hadden gehoopt, stelt Kerkhof. "Het sentiment onder de consument is over het algemeen dus relatief somber te noemen."

Belasting omlaag, maar netbeheerkosten omhoog: "Per saldo duurder uit"

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaan huishoudens volgend jaar 60 euro meer betalen voor energie omdat de netbeheerkosten omhoog gaan. Het bescheiden voordeel dat de iets lagere energiebelasting biedt, wordt zodoende direct teniet gedaan. Consumenten zijn per saldo alsnog duurder uit.

De netbeheerkosten stijgen omdat het stroomnet flink moet worden uitgebreid. De afgelopen jaren zijn veel huishoudens en bedrijven overgestapt op duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. Daardoor stijgt de productie van elektriciteit. Het huidige netwerk is daar alleen niet op gebouwd en het kost veel geld om het netwerk uit te breiden.

Deze kosten komen voor rekening van de netbeheerders, maar een gedeelte daarvan wordt doorberekend aan de afnemers van het stroomnet. Kortom, de consument.

Joris Kerkhof vat het als volgt samen: "Dit betekent voor huishoudens dat ze vanaf volgend jaar meer geld kwijt zijn aan netbeheerkosten. Voor 2025 verwacht de ACM een stijging van 60 euro. Door de belastingverlaging bedraagt de gemiddelde besparing zo'n 43 euro. Maar zet je de hogere netbeheerkosten daar tegenover? Dan ben je dat voordeel eigenlijk weer kwijt."