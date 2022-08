Energiebedrijven: "Meer klanten met betaalproblemen, ook meer schuldhulpverlening"

15 aug. 2022 - 10:32

Natuurlijk is het weer te moeilijk om btw naar 0 te brengen, eigen salaris verhogen met7% was een fluitje van een cent. AOWers moeten wachten tot 2023! voor een schamele 2,5% .Ook belastingschijven verlagen zou "jaren" duren. Snelle optie is iedereen 2000 euro netto geven, maar dat kost 16 miljard en dat geld is er niet...Wel 60 miljard voor "klimaat"en 35 miljard voor gelukszoekers per jaar. Bovendien profiteren de rijken ook van die 2000. Waarom? Is niet nodig., die komen niet in de problemen en hoeven niet naar de Voedselbank. Doe alleen modaal en ONDER modaal! Scheelt vele miljarden en DAN kan het WEL.

