Energiebedrijven bieden klanten schikking van honderden euro's aan na claim tegen hogere energieprijzen

In het voorbije jaar kregen veel mensen te maken met een tussentijdse verhoging van de variabele energieprijzen. Deze verhogingen zijn mogelijk in strijd geweest met de wet. Begin dit jaar stelde de rechter een klant van Vattenfall in het gelijk, nadat die een rechtszaak was begonnen. De klant had bezwaar gemaakt tegen meerdere tariefsverhogingen die volgens hem onterecht waren.