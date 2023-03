theme-icon Duurzaam leven

Elektrische auto verzekeren, waar moet je op letten? Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Er worden steeds meer elektrische auto's verkocht. Goed voor het milieu en vaak is het nog eens goedkoper om in te rijden. Maar een elektrische auto is geen goedkope aanschaf, dus je wilt je auto natuurlijk wel goed verzekerd hebben. In dit artikel lees je waar je op moet letten als je een elektrische auto gaat verzekeren.

Elektrische auto duurder in de verzekering?

Een elektrische auto is bij de meeste autoverzekeraars duurder om te verzekeren dan een verglijkbare auto die op benzine rijdt. Dit komt doordat elektrische auto’s dure accu’s hebben en vaak zwaarder zijn dan benzine auto’s. Daarnaast is een schade aan een elektrische auto vaak duurder om te repareren.

Toch verschillen de premies flink per verzekeraar. Stap je over op elektrisch rijden? Kijk dan dus ook even wat het bij andere autoverzekeraars dan waar je nu zit kost om de auto te verzekeren.

Allrisk meestal de beste dekking

Omdat elektrische auto’s relatief duur zijn en vaak nog niet zo oud, is een allrisk dekking meestal de beste keuze voor je autoverzekering. Zo weet je zeker dat ook vrijwel alle schades die kunnen optreden aan je eigen auto zijn verzekerd en je bij total loss of diefstal genoeg vergoed krijgt om dezelfde auto opnieuw te kopen.

Verleng je aanschaf/ nieuwwaarderegeling

De regeling die ervoor zorgt dat je genoeg vergoedt om een vergelijkbare auto te kopen heet de nieuwaarderegeling (bij nieuw gekochte auto’s) of aanschafwaarderegeling (bij tweedehandse auto’s). Deze regelingen gelden bij autoverzekeraars vaak maar standaard tot een jaar na aanschaf. Dit kun je tegen een extra premie verlengen naar twee of drie jaar. Een elektrische auto blijft ook na een jaar nog best veel waard. Check dus hoelang de regeling geldt bij je verzekering en verleng deze desnoods.

Let op de beveiligingseisen

Sommige autoverzekeraars stellen bij elektrische auto’s extra veiligheidseisen. Voldoe je daar niet aan? Dan is je auto meestal niet of beperkt verzekerd tegen diefstal. Controleer dus of de beveiliging van je auto aan de gestelde voorwaarden voldoet. Je kunt dit vinden in de polisvoorwaarden of navragen bij je verzekeraar.

Goed om te weten! Een Tesla kun je bij de meeste autoverzekeraars niet makkelijk verzekeren omdat het voertuigvolgsysteem dat erin zit niet erkend wordt door de verzekeraars.

Zijn je accu’s en laadkabels meeverzekerd?

Let bij het verzekeren van een elektrische auto ook even goed op de dekking voor accessoires. Veel autoverzekeraars verzekeren de laadkabels bij je auto wel mee tegen diefstal of beschadiging, maar check het voor de zekerheid wel even.

Als de accu’s van je elektrische auto meteen bij de oplevering van de auto zijn ingebouwd, zijn ze gewoon meeverzekerd via je autoverzekering. Maar huur je de accu’s? Dan is dit meestal niet het geval. Informeer als je een accupakket huurt dus altijd even bij de autoverzekeraar of de accu’s meeverzekerd kunnen worden. Dit is namelijk het duurste onderdeel van je elektrische auto. Het kan ook zijn dat de dealer of fabrikant waarvan je de accu’s huurt deze verzekerd heeft.

Laadpaal bij je huis verzekeren

Een elektrische auto moet je natuurlijk regelmatig opladen. Dat kan via een openbare laadpaal, maar veel mensen die een eigen oprit hebben kiezen ervoor om een laadpaal op hun eigen terrein te zetten. Controleer wel altijd even of de laadpaal is verzekerd via je opstalverzekering (bij een koopwoning) en of het maximumbedrag voldoende is voor de waarde van je laadpaal. Het maximumbedrag verschilt per verzekeraar.

Als je een koopappartement hebt of een huurwoning dan kun je laadpaal via je inboedelverzekering meeverzekeren via het eigenaarsbelang (koopappartement) of huurdersbelang. Ook hier is het weer belangrijk om te checken of de laadpaal standaard is meeverzekerd en of het maximumbedrag voldoende is. Alleen zo weet je zeker dat behalve je elektrische auto, ook je laadpaal goed verzekerd is.