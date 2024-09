Eerste expertisecentra voor post-COVID-patiënten dit najaar open

De eerste post-COVID expertisecentra voor volwassenen openen dit najaar de deuren. Het gaat om de locaties Maastricht UMC+, Amsterdam UMC en Erasmus MC (Rotterdam). Hierna zullen ook de andere universitaire medische centra (umc's) in Nederland zo spoedig mogelijk post-COVID-patiënten ontvangen.

Per 1 november kunnen patiënten met post-COVID zich melden bij de huisarts voor een verwijzing naar een expertisecentrum, hoewel er bij aanvang niet meteen plek zal zijn voor iedereen.

Patiënten kunnen zich vanaf 1 november melden bij de huisarts. Aan de hand van de opgestelde criteria wordt gekeken of een patiënt in aanmerking komt voor een aanmelding bij een expertisecentrum.

De precieze criteria voor behandeling zullen voorafgaand aan de opening in november breed gedeeld worden. Zo moet een patiënt bijvoorbeeld minstens een jaar lang post-COVID-klachten hebben van een bepaalde ernst.

Vanwege de beperkte capaciteit in de beginfase zullen niet alle patiënten meteen een plek in een expertisecentrum kunnen krijgen en wordt er gewerkt met een gewogen steekproef. Hier kan de huisarts geen invloed op uitoefenen.

Patiënten die niet direct gezien kunnen worden, komen op de wachtlijst te staan en ontvangen automatisch bericht wanneer er een plek beschikbaar is in zijn of haar regio. Zolang de patiënt op de wachtlijst staat, blijft deze het reguliere zorgproces volgen.