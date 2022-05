Een abonnement opzeggen: hoe werkt dat en moet je daarvoor betalen? 15-04-2022 • leestijd 7 minuten • 12104 keer bekeken • bewaren

Tijdschriften, kranten, loterijen, datingsites, streamingdiensten of de sportschool: abonnementen zijn er in verschillende vormen en maten. Maar er kunnen talloze redenen zijn waarom je een abonnement wenst te beëindigen. Er zijn bovendien dienstverleners actief die jou het werk uit handen nemen, al rekenen die soms forse bedragen. Mag dat? Hoe herken je deze diensten? En kan dat zelf niet gemakkelijker? In dit artikel leggen we het allemaal uit.

Een abonnement afsluiten is vaak zo gepiept, maar opzeggen is soms een ander verhaal. De procedure is misschien omslachtig en ingewikkeld, het is niet altijd duidelijk waar je je met je opzegging moet melden, en op andere momenten komt het er uit gemakzucht of luiheid simpelweg niet van.

Maar hoe kun je eigenlijk het beste een abonnement opzeggen? Laten we beginnen met de wettelijke regels.

De wet schrijft voor dat je een abonnement te allen tijde moet kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop je het abonnement hebt afgesloten. Er zijn echter wel een paar zaken waar je beter rekening mee kunt houden om problemen te vermijden.

Abonnement opgezegd? Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging

Stel, je hebt via internet een abonnement afgesloten. In dan geval moet je dat abonnement dus óók online kunnen opzeggen. Dat kan bijvoorbeeld via een opzegformulier op de website van het betreffende bedrijf of de dienstverlener, of per e-mail.

Mocht je niet meer weten hoe je precies aan een abonnement bent gekomen? Dan kun je een mail sturen, maar je zou ook kunnen overwegen om te bellen of om een aangetekende brief te versturen.

Het is in ieder geval belangrijk dat je een schriftelijke bevestiging van de opzegging ontvangt. Vraag daar dus om, al helemaal als je de opzegging telefonisch doet of wanneer je een brief stuurt, en bewaar dat bewijs goed. Zo kun je altijd aantonen dat je een abonnement op de juiste wijze én binnen de opzegtermijn hebt opgezegd.

Als je een e-mail stuurt, kun je bovendien overwegen om een aanvullende leesbevestiging te vragen. Op die manier kun je aantonen dat de mail is geopend, en mag je aannemen dat de inhoud ook is gelezen. In het geval van geschillen sta je dan een stuk sterker.

De website ConsuWijzer van de Autoriteit Consument & Markt raadt daarnaast aan om opzegbrieven aangetekend te versturen. Bewaar in dat geval een kopie van zowel de opzegbrief als van het verzendbewijs met de Track & Trace-code.

De looptijd: waar moet je rekening mee houden?

Abonnementen hebben doorgaans een looptijd. Een looptijd van één jaar is vrij gangbaar, maar dit kan ook langer zijn. Hoe langer de periode is waarover je een abonnement afsluit, hoe voordeliger de maandelijkse kosten naar verhouding zijn.

Sluit je een abonnement af voor twee jaar? Dan betaal je minder dan wanneer je een jaarabonnement afsluit en dat abonnement vervolgens stilzwijgend wordt verlengd indien je niet zelf opzegt. Het nadeel van langer lopende abonnementen is wel dat je ze niet zomaar tussentijds kunt opzeggen.

Nieuwe abonnementen kennen een zogenaamde 'vaste' periode, en dat is de termijn waarvoor je het abonnement in eerste instantie afsluit. Zodra deze periode is verstreken, wordt het abonnement in de meeste gevallen stilzwijgend verlengd.

Dat is toegestaan, al mag je als consument op ieder gewenst moment opzeggen. Alleen moet je dan wel rekening houden met de opzegtermijn.

Hoe zit het met de opzegtermijn?

De opzegtermijn is in de meeste gevallen een maand. Voor tijdschriften of kranten die minder vaak dan eens per maand verschijnen, geldt een afwijkende opzegtermijn van drie maanden.

Sommige tijdschriften verschijnen bijvoorbeeld slechts vier tot zes keer per jaar. Als je zo’n abonnement op 1 januari opzegt, loopt dat abonnement door tot 1 april. Maar heb je een abonnement op een tijdschrift dat wél maandelijks verschijnt? Dan loopt je abonnement door tot 1 februari indien je dit abonnement op 1 januari stopzet.

Bedrijven mogen naar eigen inzicht besluiten om een kortere opzegtermijn te hanteren, maar een langere opzegtermijn mag niet, met als uitzondering het hierboven genoemde voorbeeld van tijdschriften die slechts een paar keer per jaar verschijnen.

De opzegtermijn moet bovendien in de algemene voorwaarden staan. Is daar geen sprake van? Dan stopt je abonnement op de dag dat je opzegt. Ook in dat geval geldt dat je altijd een schriftelijke bevestiging moet vragen, al is het maar om misverstanden te voorkomen.

Proefabonnementen

Proefabonnementen op kranten of tijdschriften mogen nooit automatisch worden verlengd, deze horen altijd vanzelf te stoppen. Hier is dan ook geen actie voor nodig.

Voor proefabonnementen op andere diensten geldt dat deze alléén verlengd mogen worden als dat vooraf duidelijk is gecommuniceerd.

Houd overigens wel rekening met marketingtelefoontjes en aanbiedingen: proefabonnementen worden doorgaans aangeboden met als doel jou voor langere termijn aan het bedrijf te binden en zo een klantrelatie op te bouwen.

Voor niets gaat immers de zon op, zullen we maar zeggen.

Kost het geld om een abonnement op te zeggen?

Hier kunnen we kort over zijn: nee, het kost geen geld om een abonnement stop te zetten.

Het kost je hoogstens indirect geld, als je bijvoorbeeld te laat hebt opgezegd of als je in het geval van een geschil geen bewijs van tijdige opzegging kunt laten zien.

In dat geval kun je er echter wel van uitgaan dat het bedrijf de dienstverlening voortzet en dat je dus iets langer dan wellicht gewenst welkom bent in de sportschool of dat je een krant of tijdschrift ontvangt. Dat jij zelf geen behoefte meer hebt aan dat abonnement, is in die zin niet de verantwoordelijkheid van de aanbieder.

Een ander verhaal wordt het als je een abonnement wenst op te zeggen vóór de afloop van de eerste, vaste abonnementsperiode.

Als jij een jaarabonnement op een tijdschrift neemt en je na drie maanden denkt 'ik ben er eigenlijk wel klaar mee', ben je in principe alsnog verplicht om de abonnementsprijs voor het jaarabonnement te voldoen. Je kunt het bedrijf vragen of ze jouw abonnement uit coulance eerder willen beëindigen, maar daar heb je wettelijk gezien geen recht op.

In sommige gevallen is tussentijds opzeggen tóch mogelijk, al treedt in dat geval een zogenaamde boeteclausule in werking.

In bovenstaande voorbeeld kan het bedrijf je bijvoorbeeld aanbieden om je abonnement alsnog per direct stop te zetten, maar dan wel als je zes maanden aan abonnementsgeld betaalt, in plaats van de volle mep. Zo heb je alsnog je zin, maar ben je relatief een stuk duurder uit.

Pas op met dienstverleners en bemiddelaars!

Op internet zijn een aantal bedrijfjes actief die aanbieden om de annulering van jouw abonnement in orde te maken. Daar betaal je in sommige gevallen wel een bedrag voor.

Dit soort diensten komen in Google bovendrijven op de eerste pagina van de zoekresultaten als je bijvoorbeeld zoekt op "abonnement opzeggen + [naam tijdschrift]". Vervolgens denk jij 'dat ziet er wel handig en betrouwbaar uit, vooruit dan maar.'

Vervolgens beland je op een site waar je een standaardformulier treft. Dat formulier kun je zelf invullen met de relevante informatie. Denk dan aan de NAW-gegevens van het bedrijf of de instelling, je eigen NAW-gegevens, de gewenste opzegdatum, informatie over het abonnement in kwestie en aanvullende contactgegevens. Op die manier kun je jouw eigen standaard opzegbrief genereren.

Je kunt er in deze gevallen soms voor kiezen om een gratis kopie van de ingevulde standaardbrief te downloaden, maar meestal bieden deze dienstverleners aan om de opzegging voor jou te verwerken. Soms is dat zelfs een vereiste om de opzegbrief daadwerkelijk te kunnen genereren.

Variërende prijzen, maar soms hoge tarieven

We komen een bedrijf tegen dat 2,99 euro in rekening brengt om jouw opzegging per post te versturen, maar ook een bedrijf dat voor dezelfde service 5,99 of 9,99 euro vraagt. In dat geval wordt de brief echter wél per aangetekende post verstuurd.

Deze service is bij sommige dienstverleners optioneel, en het is dan ook aan jou of je hiervan gebruik wenst te maken. Het is bovendien toegestaan: bedrijven leveren immers een dienst en kunnen daarvoor zelf een tarief bepalen. Jij bepaalt of je van deze dienst gebruik wenst te maken of niet: het gratis alternatief is in ieder geval beschikbaar.

Andere bedrijven rekenen daarentegen aanzienlijk hogere tarieven. Eén daarvan is Xpendy, een bedrijf waar op recensiewebsite TrustPilot de nodige klachten over te vinden zijn. Dit bedrijf rekent maar liefst 29,95 euro om een eenvoudige standaardbrief te genereren en te versturen. Op basis van de recensies is er een aanzienlijke hoeveelheid mensen die achteraf het idee heeft dat ze de spreekwoordelijke kat in de zak hebben gekocht.

Mogen bedrijven hier geld voor vragen?

Ja, dat mag. Het is allemaal volkomen legaal. Wel zijn ze uiteraard verplicht om de dienst daadwerkelijk te leveren, want dat is immers waar je als consument voor betaalt.

In dit geval is het echter denkbaar dat bedrijven als Xpendy erop rekenen dat mensen die niet op de hoogte zijn van de wettelijke regels omtrent het opzeggen van abonnementen over de spreekwoordelijke kleine lettertjes heen lezen, en daarin schuilt het verdienmodel. Bij iedere standaardbrief staat namelijk het volgende:

"Als ik verder ga dan ga ik akkoord met een eenmalige afschrijving van 29,95 voor het opzeggen van [naam bedrijf of dienstverlener]."

En ja, dat is in alle redelijkheid toch best een hoop geld, al helemaal als je je bedenkt dat je het met hetzelfde gemak rechtstreeks zelf kunt regelen zonder een cent te hoeven betalen. De enige informatie waar je over moet beschikken, zijn de contactgegevens van het bedrijf waar je je abonnement wenst te beëindigen.

Toch liever aan de slag met een voorbeeldbrief? De ConsuWijzer heeft een gratis voorbeeldbrief beschikbaar gesteld op de website. Net zo makkelijk, en gratis bovendien.

De meeste commerciële dienstverleners op dit vlak voegen eigenlijk niks wezenlijks toe: ze vragen gewoon geld voor het verrichten van een betrekkelijk eenvoudige handeling, iets dat je bovendien in een handomdraai zelf in orde kunt maken.

Het loont altijd de moeite om de kleine lettertjes goed te lezen en om even na te denken over de vraag of het inschakelen van een bepaalde dienstverlener in jouw situatie écht iets toevoegt. Daar kun je toch best wat geld mee besparen.