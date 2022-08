E-bike opvoeren mag niet, een opvoersetje kopen wel. Hoe zit dat? Vandaag • leestijd 4 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

Harder rijden met je e-bike dan de toegestane 25 kilometer per uur? Met behulp van een app of opvoersetje is dit vrij makkelijk te regelen. Je begeeft je wel in een schemergebied, want wat is er precies legaal en wat is illegaal? En hoe zit het met de verzekering als je een ongeluk krijgt met je opgevoerde fiets? Wij zetten het op een rij.

Het opvoeren van elektrische fietsen en de verkoop van opvoersetjes moet verboden worden. Dat pleidooi hield Veilig Verkeer Nederland (VVN) onlangs in de Telegraaf. Want mensen met een opgevoerde fiets veranderen in “racemonsters” op het fietspad, met alle gevaren van dien, vindt VVN.

Recent onderzoek van VeiligheidNL toont aan dat de ongelukken waarbij een berijder van een elektrische fiets is betrokken vaker voorkomen. Ook moeten e-bikers zich steeds vaker op de Spoedeisende Hulp laten behandelen.

Trapondersteuning tot 25 kilometer per uur

Wie een e-bike heeft weet: zodra je met behulp van trapondersteuning harder wilt dan 25 kilometer per uur (km/u), werkt de fiets tegen. Een begrenzer zorgt ervoor dat je de snelheid niet verder kunt opvoeren met behulp van de elektrische motor. De regels in ons land schrijven voor dat de trapondersteuning stopt bij 25 kilometer per uur.

Opvoeren met behulp van een opvoersetje

Wie zich geremd voelt door die begrenzer, kan online en in diverse fietswinkels apparaatjes kopen om de elektrische motor op te voeren. De begrenzing van de motor aanpassen of opheffen wordt ook wel ‘tunen’ genoemd. Wat je nodig hebt is een zogeheten box of chip. Deze worden ook wel aangeduid als opvoersetjes. De verkoop of koop ervan is niet verboden. De kosten lopen uiteen en hangen ook samen met het merk van de motor, maar kunnen wel zo’n 150 euro bedragen.

Met een opvoersetje kun je ingrijpen in de begrenzer die verplicht staat afgesteld op 25 km/u. Als de chip of box z’n werk doet, kun je ineens veel harder met je fiets.

Harder fietsen dankzij een app

Voor het fietsmerk VanMoof is een app op de markt waarmee je tal van instellingen van de fiets kunt aanpassen, waaronder de snelheid. Met de app kun je de software van de fiets zo veranderen dat je zo’n 10 kilometer per uur harder kunt rijden dan de gewone 25 km/u.

Pakkans is minimaal

De opvoersetjes of app zijn vrij verkrijgbaar. De verkoop of koop ervan is niet verboden. Met een opgevoerde fiets mag je echter niet de openbare weg niet op. Word je betrapt? Dan kun je worden beboet.

De pakkans is echter gering. De politie is niet actief op zoek naar mensen met een illegale, opgevoerde e-bike. “Alleen als er een ongeluk met een elektrische fiets heeft plaatsgevonden, kijken we of die is opgevoerd”, geeft de Nationale Politie aan.

Er bestaat ook niet zoiets als een boete voor te hard rijden met een e-bike, omdat er geen wettelijke maximumsnelheid voor elektrische fietsen is. Iemand kan hoogstens worden beboet als die andere verkeersdeelnemers vanwege de snelheid in gevaar brengt.

‘Grotere kans op ongelukken'

De ANWB wijst erop dat de meeste gewone elektrische fietsen niet specifiek gebouwd zijn voor hogere snelheden. Remsystemen zijn er niet altijd op toegerust en vaak is het fietsframe minder stijf en dus minder stevig.

Ook is de zithouding op een fiets die wel voor hoge snelheden is gebouwd anders, zoals op een racefiets of de speed pedelec. Met die laatste e-bike mag je legaal harder dan 25 km/u.

De conclusie van de ANWB is dan ook dat hard rijden op een opgevoerde, normale e-bike gevaarlijker is en de kans op ongelukken groter.

Dekking schade vervalt bij een opgevoerde e-bike

Je verzekeraar kan dwars gaan liggen als je een ongeluk krijgt met je opgevoerde e-bike. De hoofdreden: door de begrenzer te manipuleren, rijd je op een illegale fiets. Lees hiervoor de verzekeringsvoorwaarden.

Wil je schade claimen en is duidelijk dat je e-bike was opgevoerd ten tijde van een ongeluk? Dan zal je fietsverzekering de reparatiekosten niet dekken, omdat je fiets niet meer voldeed aan de wettelijke regels voor een e-bike.

Heb je een aansprakelijkheidsverzekering? Dan is de schade na een ongeluk vaak niet gedekt als deze is veroorzaakt met een opgevoerde elektrische fiets. Als iemand anders letsel oploopt door het ongeluk en de verzekering vervalt omdat je fiets was opgevoerd, kan dit flinke financiële gevolgen krijgen. De eventuele kosten zijn dan voor eigen rekening. Iets om rekening mee te houden.

Harder rijden kan met een speed pedelec

Heb je de wens om lekker hard door te rijden op een e-bike, maar vind je opvoeren geen optie? Dan kun je ook overwegen om een speed pedelec aan te schaffen. Daarmee kun je officieel tot 45 km/u rijden.

Er horen wel een paar vereisten bij: de minimumleeftijd voor de berijder is 16 jaar. Je moet een bromfietsrijbewijs hebben en bent verplicht om een goedgekeurde bromfiets- of speed pedelec-helm te dragen. Daarnaast moet je fiets voorzien zijn van een gele kentekenplaat en een achteruitkijkspiegel. En je bent verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Ook goed om te weten: je mag met de speed pedelec niet op het fietspad rijden.

Bronnen: ANWB, Rijksoverheid, Telegraaf, VeiligheidNL