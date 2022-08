Aansprakelijkheidsverzekering is geen overbodige luxe 25-07-2022 • leestijd 3 minuten • 3082 keer bekeken • bewaren

Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat als iemand anders door jouw schuld schade heeft, het slachtoffer de schade vergoed krijgt. Best wel handig, want zeker bij letselschades kan zoiets flink in de papieren lopen. Waar is het nog meer goed voor? Is het verplicht? En waar moet je op letten?

Toch hebben 640.000 Nederlandse huishoudens geen aansprakelijkheidsverzekering. Is het echt altijd nodig om zo’n verzekering af te sluiten?

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wél handig

Je bent in Nederland niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, maar het is wel een groot risico als je het niet doet. Stel dat je op je fiets per ongeluk iemand ondersteboven rijdt en diegene raakt ernstig gewond. De zorgkosten voor het slachtoffer worden meestal vergoed door zijn/haar zorgverzekering, maar jij bent aansprakelijk voor schade als iemand bijvoorbeeld (een tijdje) niet kan werken of aanpassingen in huis nodig heeft.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt dit soort schades tot maximaal 1,25 of 2,5 miljoen euro, afhankelijk van de verzekering. Als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, moet je dat allemaal zelf betalen.

Nu lijkt zo grote schade veroorzaken lijkt misschien niets iets wat je niet zomaar overkomt, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus mocht het je toch overkomen, dan is het een prettige gedachte dat je aansprakelijkheidsverzekering de schade vergoedt. Zeker als je bedenkt dat je voor 4 tot 6 euro per maand al zo’n verzekering afsluit.

Ook voor je gezinsleden en huisdieren

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die jij of je gezinsleden toebrengen aan iemand anders of diens spullen. Dat gaat dus om grote schades zoals in het voorbeeld hierboven, maar ook om kleinere dingen. Denk aan je kind die met zijn fiets valt en een kras maakt op de auto van buurman of als je een glas rode wijn op het dure tapijt laat vallen bij een vriend. Ook schades die je huisdier(en) veroorzaken vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Let op! Een aansprakelijkheidsverzekering is niet hetzelfde als de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) die je verplicht moet afsluiten voor je auto. De WA-verzekering vergoedt alleen schades die jij met je auto toebrengt.

Een aansprakelijkheidsverzekering kiezen: waar moet je op letten?

Ga je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Kijk dan in elk geval naar het bedrag dat je maximaal vergoed krijgt. Bij de meeste verzekeraars heb je de keuze tussen een verzekerd bedrag van 1,25 miljoen euro en 2,5 miljoen euro. De uitgebreidere dekking is duurder, maar wel handig als je bijvoorbeeld hobby’s beoefent waarbij de kans op schade toebrengen aan een andere groter is. Ook als je naar de Verenigde Staten reist is een uitgebreidere dekking handig, omdat de schadeclaims daar een stuk hoger liggen.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om je eigen risico aan te passen. Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen betaal je standaard 150 euro eigen risico per schade. Je kunt dit verlagen, maar dan betaal je een hogere premie. Andersom kun je het eigen risico ook verhogen, om zo een lagere premie te betalen.

Pakketkorting bij je woonverzekeringen

Bij verzekeraars die inboedel- en opstalverzekeringen aanbieden, kun je vaak ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het loont meestal om de aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij de verzekeraar waar je nu ook al je woonverzekeringen hebt, omdat je dan pakketkorting krijgt.