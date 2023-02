Dubbele afschrijving bij Disney Plus: dit moet je doen 16-03-2021 • leestijd 1 minuten • 9739 keer bekeken • bewaren

Vandaag heeft Disney per ongeluk de maandelijkse abonnementskosten twee keer afgeschreven. Wat kun jij in dit geval het beste doen?

Update 23-03-2021



Eerder meldde niet zelf te storneren. Als je een mail krijgt dat je abonnement beëindigd is, dan moet je het abonnement opnieuw activeren. Eerder meldde Gostreaming op basis van informatie van de Disney klantenservice, dat Disney Plus-klanten het bedrag konden storneren. Nu blijkt dit niet te kloppen. Disney is momenteel bezig met restituties. Je hoeft duszelf te storneren. Als je een mail krijgt dat je abonnement beëindigd is, dan moet je het abonnement opnieuw activeren.

Het is nog onduidelijk waarom Disney dubbel heeft geïncasseerd. Aan de fan-site Gostreaming laten ze weten het probleem momenteel te onderzoeken. Het bedrijf adviseert om één van de betalingen te storneren. Het maakt daarbij niet uit welke. Op vragen van Kassa heeft Disney Plus niet gereageerd.

Storneren

Het terugboeken van geld (beter bekend als ‘storneren’) kan binnen acht weken nadat het geld is afgeschreven. Dit kun je zelf doen via internetbankieren, maar je kunt ook de bank vragen dit voor jou te doen. Als de automatische incasso onterecht blijkt te zijn, dan heb je dertien maanden de tijd om het geld terug te boeken. Dit kan alleen via de bank. Let wel op: er kunnen kosten aan verbonden zijn als er wél een rechtsgeldige machtiging door jou is gegeven voor de afschrijving. De bank controleert overigens niet van tevoren of een incasso terecht of onterecht is.