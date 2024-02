DSW gaat bijbetalingen voor medicijnen met terugwerkende kracht vergoeden

2 feb. 2024 - 9:59

Heb astma medicijnen verkeerd medicijn omdat ik speriva en seritide zelf moest betalen werd niet meer vergoed. Euthyrox was ook al verwisseld. En nu kan ik de tramadol de goed hielp niet meer krijgen het is er nog wel hielp goed voor mijn reuma nu ben ik een wrak omdat de sndere centerfarm wel iets helpt niet voor de pijn Alles was op elkaar afgestemd nu niet meer. Zil vrrkruis zei eens wat denkt u er zijn zoveel klanten als we dat moeten vergoeden oh ik dacht juist dat jullie voor de mensen waren???