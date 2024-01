DSW en ONVZ moeten medicijnbijbetalingen alsnog vergoeden

17 dec. 2023 - 12:36

Als chronisch zieke krijg ikijn medicijnen per 4 weken. Elke keer dat mijn medicijnen bezorgd worden krijg ik ook een telefoontje van de apotheek met excuses en de mededeling dat mijn vaste merk medicijnen niet leverbaar is. Bij veel andere merken heb ik bijwerkingen. Het heeft maar 10 jaar geduurd voordat mijn zorgverleners voor mij de ideale merken hadden waar ik minder bijwerkingen van had. Nu moet ik regelmatig de huisarts/specialist bellen voor medicatie tegen de bijwerkingen! Omdat ik op een sociaal minimum leef is bijbetalen voor medicijnen niet haalbaar in mijn budget. Mijn mobiele telefoon wordt betaald door een goede vriend. Na de vaste lasten houd ik 70 euro per week over voor boodschappen. Ik zou graag bijbetalen voor mijn vaste medicijnen maar als ze steeds niet leverbaar zijn heb ik alsnog een probleem. Het is fijn als je vaste medicijnen hebt, je herkent de tablet/capsule aan de vaste vorm/kleur. Doordat je steeds andere middelen krijgt raak je ook dat overzicht kwijt. Ik heb een verzameling/fotolijst gemaakt van alle wisselingen in fabrikanten/medicijnen zodat ik ze alsnog herken. Omdat ik alles per 4 weken heb en met mijn hulp ook per 4 weken mijn pillendozen vul heb je niet altijd het doosje bij de hand. Mijn fotolijst met beschrijvingen helpt me dan om te zien of ik de goede medicijnen in mijn bakje heb. Ik heb al 3 soorten maagbeschermers, 2 soorten allergie tabl, 4 soorten naproxen, 7 soorten tramadol, 2 soorten slaap tabl en 8 soorten opiaten. Schande