Dopingautoriteit waarschuwt voor gevaar fitnesssupplementen

Veel jongeren die de sportschool bezoeken gebruiken pre-workout-supplementen. Deze middeltjes geven meer energie en uithoudingsvermogen, tenminste dat is wat de reclames zeggen. Jongeren worden doodgegooid met online advertenties voor dit soort middeltjes. Echter, de Dopingautoriteit waarschuwt vandaag in het AD dat de supplementen schadelijke stoffen kunnen bevatten en daarmee gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Hans Wassink van de Dopingautoriteit verklaart tegenover het AD: “Die producten worden op sociale media heftig gepromoot door fitfluencers die ze zelf soms ook verkopen. En ze hebben allerlei hippe namen als ‘boost’, ‘blast’ en ‘power’ die heel onschuldig overkomen.” Maar zo onschuldig blijken de producten niet te zijn.

Producten bevatten soms verboden stoffen

In sommige producten zitten namelijk verboden stoffen zoals DMAA (dimethylamylamine). Dit valt onder de dopingwet en kan in het ergste geval tot hartproblemen en beroertes leiden. Wassink laat in het AD weten: “De wereld van de sportsupplementen is een almaar fluctuerende, chaotische wereld waarin steeds nieuwe potjes en poeders worden aangeboden. Tieners zullen vaak niet beseffen wat ze in huis halen als ze supplementen via internet of in een sportvoedingswinkel kopen.”

Cafeïnegehalte van supplementen kan leiden tot slaapproblemen of hartritmestoornissen

Maar ook supplementen die een bekende ingrediëntenlijst hebben, kunnen gevaarlijk zijn. “In sommige zit zo’n grote hoeveelheid cafeïne dat het tot slaapproblemen of zelfs hartritmestoornissen kan leiden. Zeker als jongeren zich niet houden aan de voorgeschreven hoeveelheid, of zulke producten combineren met energiedrankjes waar ook al veel cafeïne in zit”, waarschuwt de voorlichter fitness van de Dopingautoriteit.

"Cafeïne haal je net zo goed uit een kop koffie"

Volgens voedingsdeskundige Trudy Voortman van het Erasmus MC is cafeïne inderdaad het belangrijkste ingrediënt in de pre-workout poeders, vertelde ze vorig jaar in Kassa. Voortman legt uit dat het voor je sportprestaties echter niet uitmaakt of je je cafeïne uit een supplement haalt of uit een kopje koffie, het is ook allemaal dezelfde cafeïne. Maar in een kopje koffie zit ongeveer 80 mg cafeïne, dat is een stuk minder dan in een schep van de gemiddelde pre-workout poeder.

"Stap naar verboden middelen kleiner"

Fitnessexpert Tjieu Maas van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wijst in het AD nog op een ander gevaar. “We weten uit onderzoek dat het gebruik van poeders en tabletten de stap naar verboden middelen verkleint. Er ontstaat een soort ‘slik-normaliteit.” Hiernaast kunnen jongeren denken dat deze supplementen vervangend zijn voor normale voeding, terwijl dit niet het geval is.

