Het gehypte kortingfestijn, Black Friday, is weer begonnen. Als je op zoek gaat naar aantrekkelijke aanbiedingen kun je zomaar genept worden. Daarom waarschuwt Kassa je met de Black-Friday-trap-niet-in-online-oplichting-quiz voor malafide webshops. We leggen je 7 voorbeelden uit de praktijk voor: is de situatie betrouwbaar of onbetrouwbaar? Aan jou de keuze. Veel succes!