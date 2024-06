Wat is beter: zelf de auto wassen of naar de wasstraat? Vandaag • leestijd 3 minuten • 8508 keer bekeken • bewaren

Vogelpoep, dode insecten, saharazand, olieresten en ander vuil. Om de zoveel tijd ziet je auto er zó vies uit dat je er niet aan ontkomt om ‘m te wassen. Je kunt zelf met een emmer sop en de tuinslang in de weer óf naar de wasstraat rijden voor een reinigingsbeurt. Wat is beter, ook als je rekening wilt houden met het milieu?

De kosten

Hoe zit het met het verschil in kosten? Zelf je auto reinigen is op de keper beschouwd wat voordeliger dan de wasstraat. Je moet wel eerst schoonmaakproducten zoals een washandschoen en fles autoshampoo kopen, maar daar kun je best lang mee vooruit. Zeker als je – zoals de gemiddelde Nederlander doet – zes keer per jaar de auto wast.

Bij de autowasstraat of wasbox ben je per keer al gauw zo'n 5 euro kwijt voor een basiswasprogramma. Met een uitgebreid programma (inclusief extra’s als waxen of drogen) kom je wel aan een bedrag van circa 15 euro. Maar als je thuis de auto wast en zelf een waxmiddel aanschaft voor een duurzame glans, dan wordt het prijsverschil alweer kleiner.

Uiteindelijk zal regelmatig naar de wasstraat rijden op jaarbasis gemiddeld enkele tientjes duurder zijn dan de auto zelf een wasbeurt geven.

Tip: Was je de auto op straat? Let dan op of de autoshampoo biologisch afbreekbaar is en beschikt over een milieukeurmerk. Op de website Keurmerkenwijzer lees je er meer over en zie je welke keurmerken er zijn.

Auto wassen op straat? In diverse gemeenten mag dit niet

Als je moet kiezen tussen de wasstraat of zelf de auto reinigen, weegt het aspect milieu misschien nog wel zwaarder dan de kosten. Want was je de auto op het oprit of op straat? Houd er dan rekening mee dat dit in diverse Nederlandse gemeenten helemaal niet is toegestaan. Dit autowasverbod is niet landelijk geregeld. Maar uitzoeken of het voor jouw gemeente wél geldt? Dat is nog niet zo eenvoudig.

Je kunt het opzoeken via de website van de gemeente waar je woont. Onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan zo’n specifiek wasverbod zijn opgenomen. Waag er anders een belletje aan naar het gemeenteloket, mocht dit onduidelijk zijn.

Waarom een autowasverbod?

Waarom hanteren gemeenten zo’n autowasverbod? Als je de auto wast, vloeit het afvalwater weg richting het riool. Naast de modder kunnen er zo ook olieresten, koelvloeistof, remstof of schoonmaakmiddel dat niet biologisch afbreekbaar is worden afgevoerd.

Komt het afval- en regenwater direct uit op het grond- of oppervlaktewater en gaat het niet richting rioolzuivering? Dan is het vieze water belastend voor het milieu en is er een verbod van kracht. Het kan maar zo in een naburige sloot terechtkomen en dat wil je liever niet.

In diverse nieuwbouwwijken is een gescheiden riolering aangelegd. Wat houdt dit in? Het afvalwater (douche, toilet etc.) uit huishoudens gaat via de riolering naar de waterzuivering. Daarnaast is er een apart stelsel voor het regenwater dat via de afvoerputten op straat wordt weggeleid. Met name gemeenten die over deze gescheiden riolering beschikken, willen niet dat regenwater wordt vervuild doordat mensen op straat hun auto wassen. Logisch, want dat water loopt met het regenwater door de put weg.

Hoeveel tijd heb je er voor over?

Is de hoeveelheid tijd die je kwijt bent aan het reinigen van je automobiel voor jou van belang? Gemiddeld duurt een ritje door de wasstraat 6 à 7 minuten. Dan wordt de auto aan alle kanten ingezeept, geborsteld en daarna schoongespoeld. Daar ben je dus vlot doorheen.

In een wasbox moet je zelf aan de slag met de wasborstel en hogedrukspuit. Dit gaat ook best vlot als je het programma beperkt tot grondig inzepen en afspoelen, maar duurt wel wat langer. Een extra waxprogramma en een gang naar het stofzuigerpark verlengt de tijd, uiteraard.

Zet je zelf de auto van dak tot wielen in het sop om 'm daarna af te spoelen en zemen? Dan mag je daar zeker wel drie kwartier voor uittrekken, omdat je alle handelingen ouderwets met de hand moet verrichten.

Toch naar de wasstraat – daar gelden strenge eisen voor afwatering

Wil je goed doen voor je leefomgeving, dan kun je het beste je vieze auto in de wasstraat of wasbox reinigen. Dan kun je ervan uitgaan dat het afvalwater niet weglekt naar het oppervlaktewater of dichtstbijzijnde sloot.

Professionele autowasbedrijven moeten zich houden aan strenge milieueisen. Daar worden immers dagelijks vele duizenden liters verontreinigd water afgevoerd. In de moderne wasstraat wordt dit opgevangen in speciale putten of tanks. Het vieze water wordt gefilterd en het overgebleven vervuilde slib wordt gescheiden afgevoerd.