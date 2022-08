Dierenwelzijnsorganisaties: “Koop geen kortsnuitige hond!” Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties waarschuwen consumenten opnieuw met klem om geen kortsnuitige hond aan te schaffen. Kortsnuitige hondenrassen, zoals de mopshond en Franse bulldog, zijn zo ver doorgefokt dat honden levenslang lijden onder tal van fysieke en erfelijke aandoeningen. Om consumenten voor te lichten is de website www.koopgeenkortsnuit.nl online gekomen.

Kassa besteedde meermaals aandacht aan het het leed van de kortsnuitige honden. Verschillende organisaties pleitten in de uitzending voor een verkoopverbod.

Honden met een te korte snuit zijn erg populair maar het is in Nederland verboden om ze te fokken. De handel in deze dieren is echter wel toegestaan en ook de import is legaal. Ondanks het fokverbod bleek toch dat Nederlandse fokkers van kortsnuitige honden zich niet aan de regels hielden, zoals eerder te zien was bij Kassa. Dit leidt tot gezondheidsproblemen: zo hebben de honden regelmatig last van bijvoorbeeld huidontsteking, oogziektes en hernia’s.

Illegaal gefokt

Dierenartsen Janneke Moedt (Caring Vets) en Conny van Meurs (KNMvD): “Het is fantastisch dat we nu in Nederland een goede wet hebben die het fokken van deze mismaakte dieren verbiedt. Helaas zien we op de behandeltafel nog steeds te veel snurkende en benauwde puppy’s met afgesloten neusgaten en veel te korte snuiten. Die komen dus uit het buitenland of zijn illegaal gefokt in Nederland.”

Hoog prijskaartje

Eigenaars van kortsnuitige honden schrikken regelmatig van de torenhoge medische kosten. Kelly Kessen (dierenarts bij stichting Dier&Recht) beaamt dat: “Een kortsnuitige hond kost in aanschaf al snel 1.500 tot 2.500 euro. Een nieuwe eigenaar realiseert zich meestal niet dat zo’n hond vaak diverse operaties nodig heeft. Het gaat daarbij om operaties aan de luchtwegen, behandelingen van hernia’s, allergiebehandelingen, oogoperaties, correcties van neusplooien en ga zo maar door. De kosten kunnen snel oplopen tot het drie- of viervoudige van de aankoopprijs.”

'Geen gelukkige hond'

Consumenten zouden volgens de betrokken organisaties geen kortsnuitige hond moeten kopen. “Een kortsnuitige hond is geen gelukkige hond. We willen dat mensen bewust kiezen voor een gezonde hond mét snuit!” De oproep is een initiatief van het cluster Gezelschapsdieren van de beroepsgroep voor dierenartsen, Caring Vets en dierenwelzijnsorganisaties Dier&Recht, Sophia-Vereeniging en DierenLot.