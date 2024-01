Déze trucs gebruiken supermarkten om jou meer te laten kopen theme-icon Geld • 18-01-2024 • leestijd 4 minuten • 91106 keer bekeken • bewaren

Naar de supermarkt gaan met een boodschappenlijstje om vervolgens thuis te komen met allemaal extra producten die je helemaal niet nodig hebt. Dat overkomt velen met enige regelmaat. Geen zorgen, dat ligt niet altijd aan jou. Supermarkten gebruiken allerlei trucjes om je te verleiden en ervoor te zorgen dat jij meer koopt. Welke trucjes zijn dat? En hoe voorkom je dat je erin trapt? Je leest het in dit artikel.

Truc 1: Groenten en fruit direct na de poortjes

Nog geen meter door de poortjes en je bent omringd door allerlei soorten groenten en fruit. Het mandje wordt vanzelfsprekend volgeladen. Kijk eens hoe gezond je bent. Maar ook hier zit een addertje onder het gras. Juist doordat je mandje nu is gevuld met gezonde producten, krijg je later het gevoel dat je jezelf mag 'belonen' voor het gezonde gedrag. Laat het nou net zo zijn dat je later bij de rijen van snoep en koek aankomt.

Truc 2: Lange paden

Door het creëren van lange paden forceren supermarkten je om het hele pad langs te gaan. Zo kom je vrijwel altijd producten tegen die je eigenlijk altijd al had willen proeven, of simpelweg artikelen die je ook nog nodig had. Of iets dat ineens toch wel heel fijn is om te hebben. Eerder ontsnappen via een zijpad is vaak geen optie.

Truc 3: Aanbiedingen in displays

Nederland draait op aanbiedingen. We zijn er allemaal dol op, want zo ga je verantwoord om met je geld. Toch? Supermarktaanbiedingen moeten dus opvallen. Daarom worden ze op je looproute vaak in displays gezet. Zo kan je ze simpelweg niet ontwijken.

Truc 4: (De geur van) versgebakken brood

Niets lekkerder dan de geur van versgebakken broodjes. Maar onbewust doet die geur ervoor zorgen dat je sneller een extra broodje koopt.

Truc 5: Spelen met de prijzen: 1,99 euro in plaats van 2 euro afgerond

Supermarkten spelen maar al te graag met cijfers. Een product van 1,99 euro klinkt nou eenmaal goedkoper dan een product van 2 euro, ondanks dat dit praktisch het hetzelfde bedrag is.

Truc 6: Zuivelproducten staan achterin

Supermarkten weten goed dat bijna iedereen die de supermarkt binnenloopt een zuivelproduct nodig heeft. Supermarkten zetten het zuivelschap vaak tactisch in door het bewust achter in de winkel te plaatsen. Zo loop je eerst langs allemaal andere paden, waar je een aantal producten meepakt. Althans, dat is de verwachting.

Truc 7: Muziek

Supermarktmedewerkers zullen dit trucje vast herkennen. Over een langere periode wordt dagelijks dezelfde afspeellijst gedraaid. En over die afspeellijst wordt goed nagedacht. Bekende muziek wordt afgewisseld met rustige deuntjes, zodat je ruim de tijd neemt voor de boodschappen.

Truc 8: Meest winstgevende producten en bekendere merken op ooghoogte

De producten waar de meeste winst op wordt gemaakt, liggen op ooghoogte. Datzelfde geldt voor de bekendere merken. Fabrikanten kunnen zelfs zo’n plekje in het schap kopen. In Nederland ligt het huis- of B-merk vaak onderin. Daarboven komen de kinderproducten op navelhoogte, want ooghoogte is voor kinderen.

En op ooghoogte van volwassenen liggen dan de bekende merken. Want je bent nou eenmaal sneller geneigd iets te kopen waar je continu naar kijkt.

Truc 9: Voordeelverpakkingen

Fabrikanten en supermarkten maken gebruik van jouw intentie om geld te besparen, zoals bij voordeelverpakkingen. Ongeveer 100 gram meer voor maar een paar cent extra. Goede deal, vind je niet? In sommige gevallen is dat zeker een goede deal. Maar niet bij producten die je niet lang kunt bewaren. Dat is vaak het geval bij de wat ongezondere producten zoals chips. Je denkt er zo langer mee te kunnen doen, maar hoe vaak betrap jij jezelf erop dat je die hele zak toch leeg hebt gegeten?

Truc 10: Winkelmandje of een grote kar?

Je zou denken dat je veel meer inslaat met een grote winkelkar dan wanneer je een klein mandje pakt. Echter is uit onderzoek van de Erasmus Universiteit het tegendeel gebleken. Met een winkelmandje hebben klanten sneller een 'ik wil dit nu'-achtige impuls. Dat ligt aan de manier waarop je een mandje draagt. Zo’n winkelmandje hou je namelijk tegen je aan of trek je met je mee. Een winkelwagen duw je juist van je af, wat effect blijkt te hebben op ons brein in relatie tot ons koopgedrag.

Truc 11: Rekje met suikerrijke lekkernijen bij de kassa

Boodschappen doen wekt nog weleens irritaties op. Die irritaties worden veroorzaakt door zaken als drukte in de supermarkt, lege schappen en lange rijen. De kans bestaat dat je hier honger en dorst van krijgt.

En laat daar de supermarkt nou net op inspelen. Na al die irritaties sta je eindelijk aan de kassa. Daar liggen dan producten waar je onbewust toch wel zin in hebt, zoals snoep, chocoladerepen of blikjes frisdrank. Best kans dat je in een impuls iets pakt en op de rolbank legt. Een losse chocoladereep is bovendien een stuk duurder dan een multi-verpakking van hetzelfde product.

Met deze tips trap jij minder snel in de trucjes

Komen bovenstaande trucs herkenbaar voor? En trap jij er weleens in? Daar kan vanaf nu verandering in komen. Met deze tips kun jij de verleidingen beter weerstaan.