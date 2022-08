Deel kankerbehandelingen opgeschort door corona 27-07-2022 • leestijd 2 minuten • 1665 keer bekeken • bewaren

Sommige kankerpatiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis voor hun behandeling. Tijdens de coronapandemie zijn die in hoog tempo verkort, na een advies van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Artsen wilden kankerpatiënten in coronatijd beschermen tegen het virus door het aantal ziekenhuisbezoeken te beperken, schrijft het AD.

Bepaalde vrouwen met borstkanker hoeven niet meer 15 tot 20 keer naar het ziekenhuis voor radiotherapie, maar slechts 5 keer. Mannen met een laag- en middelrisico prostaatkanker kunnen veelal terug van 35 naar 5 bestralingen. Patiënten met blaaskanker of een melanoom hoeven voor immuuntherapie niet meer elke 3 weken naar het ziekenhuis, maar één keer in de 6 weken.

Verkort gebleven

Veel van die behandelingen zijn verkort gebleven. Want, benadrukken radiotherapeuten en oncologen, de behandelingen zijn alleen aangepast als uit wetenschappelijke studies bleek dat dat veilig was. De doses van de medicatie bleef gelijk, maar kon in grotere hoeveelheden per keer worden gegeven.

"Van immuuntherapie wisten we dat het even effectief is om die één keer in de zes weken te geven. Sommige artsen gaven die eerder liever één keer in de drie weken, omdat de patiënten in de eerste onderzoeken zo werden behandeld en ze daar dus aan gewend waren. Die persoonlijke opvattingen zijn tijdens corona opzij geschoven”, legt Martijn Lolkema, hoofd Interne Oncologie bij het Erasmus MC, uit.

Nacontroles

Overigens merken oncologen ook dat meer patiënten kiezen voor nacontroles of uitslagen via het beeldscherm. "Als er lichamelijk onderzoek nodig is, kan dat natuurlijk niet. Maar er is meer controle digitaal of telefonisch gebleven”, zegt Maaike Beugeling, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Ook proberen artsen het bloedprikken in te perken.