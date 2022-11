theme-icon 25-65

Deel jij je Netflix-account 'illegaal' met je vrienden? Daar zit straks een prijskaartje aan

De streamingdienst is van plan om vanaf 2023 wat strenger te handhaven op mensen die het wachtwoord van hun account ‘illegaal’ delen met vrienden of familie. Het bedrijf loopt hierdoor naar eigen zeggen miljoenen euro’s omzet mis.

Letterlijke boetes hoef je trouwens niet te verwachten. De streamingdienst heeft een plan bedacht waarvan ze verwachten dat het een win-win wordt. Mensen kunnen gemakkelijk een ‘extra gebruiker’ toevoegen aan hun account die met dezelfde gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord in kan loggen. Dit gaat de eigenaar van het account waarschijnlijk tussen de drie en vier euro per maand kosten.

Omzet lekt weg

Netflix loopt veel omzet mis door gebruikers die hun account delen. In Nederland hebben 3,2 miljoen huishoudens een abonnement op Netflix, meldt Telecompaper aan NU.nl. Volgens de marktonderzoeker wordt 26 procent van alle Netflix-accounts in ons land gedeeld met mensen buiten het eigen huishouden.

Dat betekent dat alleen al in Nederland ruim 800.000 huishoudens meeliften op andermans account. Daardoor loopt Netflix minimaal 6,6 miljoen euro per maand aan omzet mis.

Wereldwijd is het probleem nog veel groter. Volgens Netflix deelden in het eerste kwartaal van dit jaar 100 miljoen van de in totaal 220 miljoen abonnees hun account met mensen buiten het huishouden.

Netflix met advertenties

Streamingdiensten springen nog steeds als paddestoelen uit de grond en de concurrentie is meedogenloos. Momenteel is Netflix in een aantal landen – overigens niet in Nederland – bezig met een proef om een abonnementsmodel met advertenties te introduceren. Eens in de zoveel tijd komt een advertentie voorbij, maar je betaalt wel minder per maand.

De verwachting is dat deze proef goed uitpakt voor het bedrijf. Zo zei een hooggeplaatste manager nog dat het goedkopere advertentieabonnement aantrekkelijker is voor de consument vanwege juist deze lage prijs.

Hoe gaan ze het controleren?

Netflix kan gebruik binnen één huishouden vaststellen door middel van IP-adressen, apparaat-ID’s van bijvoorbeeld smart-tv’s en accountactiviteit. Het is de bedoeling dat alles via hetzelfde netwerk wordt gebruikt. Zelfs een VPN gebruiken mag eigenlijk niet. Dit staat immers in de voorwaarden van Netflix, en daar ben je mee akkoord gegaan toen je je abonnement afsloot.

Bron: Nu.nl/ConsumerAffairs/Forbes

