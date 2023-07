De zin en onzin van een luchtontvochtiger in huis 10-07-2023 • leestijd 3 minuten • 7620 keer bekeken • bewaren

Last van vochtige lucht in huis? Een luchtontvochtiger is een apparaatje dat vochtige lucht opzuigt en droge lucht weer uitblaast. Naast de praktische toepassing, bijvoorbeeld in het geval van schimmel of andere vocht gerelateerde problemen, zou het product ook algemene gezondheidsvoordelen met zich meebrengen op het gebied van luchtkwaliteit. Is het apparaat iets voor jou? Je leest het hier!

Te veel vocht

In sommige woningen kan er sprake zijn van te veel vocht, doordat het bijvoorbeeld niet goed door kan tochten. In deze situatie zou een luchtontvochtiger een uitkomst kunnen zijn. Een hoge vochtigheidsgraad werkt namelijk allerlei problemen in de hand, zoals vochtige muren en weke materialen. Daarnaast is vochtige lucht niet goed voor je gezondheid. Zo kun je last krijgen van allergieën, nies- en hoestbuien en vermoeidheid.

Hoe werkt het precies?

Heel simpel gezegd: het apparaatje zuigt vochtige lucht op, condenseert het en blaast droge lucht uit. Een elektrische ontvochtiger creëert zo een aangenamer klimaat in ruimtes zoals kelders en badkamers, maar ook in de woonkamer, slaapkamer of keuken. Bovendien zit er ook een filter in de ontvochtiger, waardoor vuil en stofdeeltjes in het filter blijven hangen. Op deze manier wordt de lucht in je huis enigszins gereinigd.

Wat heb je er precies aan?

Hoewel je er misschien niet op let, is de opeenhoping van stof, allergenen, haren van huisdieren en schimmels een van de oorzaken van allergieën en ademhalingsproblemen.

Zoals een publicatie van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Engelse link) stelt, kunnen schimmels en vochtigheid ook ongemak op de huid en in de ogen veroorzaken.

Allergenen uit de lucht

Door het filter in luchtontvochtigers wordt de lucht van allergenen en stof gezuiverd. Op die manier zorgen ze voor een gezondere omgeving. Zo verminder je het risico op huid- en ademhalingsproblemen en verwijder je mijten, schimmels en geurtjes.

Kleding sneller drogen

Veel huizen hebben slecht geventileerde ruimtes, waardoor het moeilijk is om kleding te drogen. Drogende kleding verhoogt het vochtgehalte en kleren krijgen mogelijk een vieze geur. Ook hier kan een luchtontvochtiger een uitkomst zijn, omdat ze helpen om kleding sneller te drogen.

Hoe vochtig moet je huis zijn?

Veel mensen denken dat het vochtigheidsniveau in huis 0 moet zijn, maar dat is niet zo. Als de luchtvochtigheid in huis te laag is, krijgen veel mensen last van geïrriteerde luchtwegen, barstjes in de lippen, droge ogen of soms zelfs huidklachten. Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan weer schimmel veroorzaken.

Luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in procenten en ligt in een ideale situatie tussen de 40 en 60 procent. Je kunt de luchtvochtigheid in huis meten met een hygrometer. Deze kun je gemakkelijk (online) kopen.

Ontvochtiger versus luchtreiniger

Een luchtreiniger is een ander apparaat dat, jawel, de lucht in je huis reinigt. Het verschil met de ontvochtiger is dat dit apparaat niet de lucht in je huis minder vochtig maakt. Zowel luchtreinigers als ontvochtigers kunnen je helpen allergiesymptomen te verlichten en de luchtkwaliteit in jouw huis te verbeteren. In wezen komt het hierop neer; is de luchtvochtigheid in huis hoger dan 50%? Dan kun je voordeel hebben van de luchtontvochtiger. Heeft jouw huis aanbevolen luchtvochtigheidsniveaus? Dan ben je het beste af met een luchtreiniger.

En de nadelen?

Naast natuurlijk het logische aspect dat een apparaat geld kost, zitten er ook een aantal andere nadelen aan. Zo kunnen ze aardig wat lawaai maken en warmte afstoten. Daarnaast zorgt noodzakelijk onderhoud voor extra werk. Je moet het apparaat bijvoorbeeld regelmatig legen en het filter schoonmaken. Tot slot is de ene ontvochtiger een stuk zuiniger dan de ander. Hoe dan ook zal je energierekening omhooggaan.

Tips voor minder vocht in huis

Mocht je eerst andere maatregelen willen treffen om de vochtigheid in huis te verminderen voordat je zo’n apparaat aanschaft? Dan hebben we hier wat tips!

Lucht je huis iedere dag door de ramen open te zetten

Gebruik tijdens het koken bij voorkeur deksels op de pannen

Zet de afzuigkap aan tijdens het koken

Zorg dat de stoom bij het douchen weg kan

Maak na het douchen de natte muren en glazen wanden droog met een raamtrekker

Droog je was buiten als het kan