Ruikt je wasgoed muf? Met deze tips laat je het weer fris ruiken Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Muf, typisch zo’n woordje dat je gebruikt in combinatie met wasgoed dat onfris ruikt. De dikke Van Dale meldt als betekenis van het woord: onaangenaam ruikend door vocht. Ruikt jouw wasgoed weleens muf? Dan is er gelukkig wat aan te doen. We zetten de oorzaken en beste tips voor je op een rij.

Normaal gesproken zorgt wasmiddel er wel voor dat de vuile was weer schoon en fris gaat ruiken. Maar, dit is niet altijd het geval. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van muf ruikende was? En wat kun je allemaal doen om dit vervelende probleem te verhelpen?

1. Vuile was verkeerd bewaard

Hoe je jouw vuile kleding en linnengoed bewaart voordat het in de wasmachine gaat, is van belang. Vies wasgoed dat vochtig is, kan een bron worden van schimmels en bacteriën. Zeker als het een paar dagen in de wasmand ligt te wachten op de wasbeurt. Wat kun je het beste doen om dit te voorkomen?

Hang na het sporten bezwete kleding uit. Hetzelfde geldt voor vuile lakens of gebruikte, natte handdoeken. Zorg ervoor dat je vuile was zo droog mogelijk in de wasmand terechtkomt, vooral als je weet dat deze nog een aantal dagen blijft staan. Anders kan die bekende muffe geur na de wasbeurt in je kleding, handdoeken of linnengoed blijven hangen.

2. Laat schone was niet in de machine zitten

Net als vochtige, vuile was kan brandschone was ook gaan stinken. Als je deze maar lang genoeg vochtig en wel in de trommel laat zitten voordat je het uithangt of in de wasdroger stopt. Haal daarom je schone wasgoed zo snel mogelijk na de wasbeurt uit de machine.

3. Is je wasmachine nog wel schoon vanbinnen?

Soms is de oorzaak van stinkend wasgoed de wasmachine zelf. Ongemerkt kunnen na verloop van tijd opgehoopte wasmiddel- of wasverzachterresten een vrijplaats worden voor bacteriën. Je was komt dan bepaald niet schoon en welriekend meer uit de machine.

Voorkom of verhelp dit door regelmatig je wasmachine van binnen te reinigen. Je kunt dit doen door eens in de twee maanden een lege machine (zonder wasgoed) op 90 graden te laten draaien, met een schep soda en twee kopjes azijn in plaats van wasmiddel of wasverzachter. Hiermee voorkom je ook nog eens dat de wasmachine verkalkt raakt.

Er zijn ook speciale ontkalkingsmiddelen op de markt voor wasmachines. Deze kun je ook gebruiken, in plaats van soda en azijn, om een lege machine op te laten draaien.

4. Pak vetluis aan

Als je toch bezig bent met het reinigen van de wasmachine, vergeet dan niet om de wasmiddellade ook schoon te maken. Daarin kunnen restanten van de wasverzachter, waspoeder of vloeibaar wasmiddel achterblijven. Deze kunnen tijdens het wassen in de wastrommel belanden, waardoor je was onfris kan gaan ruiken na de wasbeurt.

De rubberen ring aan de binnenkant van de machine is eveneens een plek waar vuil, ook wel vetluis genoemd, kan “aankoeken.” Maak die ook regelmatig schoon.

5. Gebruik je (te) veel of weinig wasmiddel?

Restanten van wasmiddelen en wasverzachter kunnen in je wasmachine achterblijven en na verloop van tijd vieze geurtjes veroorzaken, kon je hiervoor lezen. Let er daarom op dat je je houdt aan de voorgeschreven dosering op de verpakking. Gebruik niet meer van het wasmiddel of de wasverzachter dan nodig.

Gebruik je, al dan niet uit zuinigheid, juist te weinig wasmiddel? Ook hiermee kun je je doel voorbijschieten. De kans bestaat dat je wasgoed niet schoon en fris uit de machine komt. Ook hiervoor geldt: kijk op de verpakking en gebruik wel de aanbevolen dosering.

6. Stop de machine niet propvol

Als je de wastrommel overvol doet, kan het gebeuren dat de was tijdens het draaien niet brandschoon wordt. De wasmachine kan dan z’n werk niet goed doen. Doe je wel altijd zoveel mogelijk was in één keer en ruikt je was na afloop muffig? Laat dan de volgende keer een beetje ruimte over en prop niet alle vuile was in de machine.

7. Probeer eens een ander wasmiddel

Niet alle wasmiddelen doen hun werk even goed. Komen je lakens, kleding en handdoeken met een muffig geurtje uit de was? Dan zijn de vezels misschien niet grondig genoeg gereinigd. Stap van je vaste merk eens over op een ander middel.

Inspiratie nodig voor een ander wasmiddel? Hier vind je de uitslag van een recente test door de Consumentenbond van wasmiddelen voor de witte was.