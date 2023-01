Daling van hypotheekrente lijkt te eindigen

De hypotheekrentes hebben hun dieptepunt bereikt. Dat blijkt volgens vergelijkingssite Geld.nl uit het feit dat een groot deel kredietverstrekkers in februari hun rentes niet hebben verlaagd, maar in sommige gevallen zelfs hebben verhoogd. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de maandenlange reeks van dalende rentes, waarbij de hypotheekrente zelfs een nieuw laagterecord bereikte .

Met name bij de hypotheekrentes voor '20 jaar vast', een hypotheeksoort waarbij de rente 20 jaar vast wordt gezet, is er volgens Geld.nl sprake van een stijging van de rente bij veel aanbieders. Op dit moment stagneert de gemiddelde hypotheekrente bij dit type rond de 1,40 procent. Dezelfde trend is zichtbaar bij de hypotheekrentes met 5, 10 en 30 jaar vast. Daarvoor was er hierbij nog sprake van een maandelijkse daling. De rente ging bij '20 jaar vast' tussen 1 januari en 1 februari 2021 van 1,48 procent gemiddeld naar 1,40 procent. Door de lage rentes die hiervoor golden, steeg het aantal hypotheekaanvragen fors.