Coronavouchers zijn twee maanden langer geldig

18 mrt. 2021 - 5:54

Wat is er m.i. feitelijk aan de hand? 1. Reis is geboekt en betaald 2. Reis is om begrijpelijke redenen niet doorgegaan 3. Voucher wordt verstrekt: betaalde reiskosten blijven staan i.p.v. directe terugbetaling 4. Na een jaar wil men het geld terug. Los van het feit dat men hier recht op heeft en terugbetaling gegarandeerd is, is m.i. de vraag waarom je het nu wilt hebben. De enige reden kan alleen maar zijn omdat je het nu nodig hebt, het geld is immers al veel eerder uitgegeven.. 5. De voucher kan ook gebruikt worden voor een nieuwe reis. Gezien alle restricties en onzekerheden lijkt het mij logisch dat dit niet gebeurt maar iedereen heeft de vrijheid om daar een eigen keuze in te maken. Conclusie: vertrouwen hebben in de regeling, deze is niet voor niets gemaakt, begrip hebben voor deze ingewikkelde situatie, niemand heeft hier voor gekozen en tenslotte geduld hebben, het geld is toch al uitgegeven alleen is er (nog) geen vakantie aan besteed.