Contactloos geld opnemen mogelijk voor klanten ING en Rabobank

6 okt. 2023 - 10:34

Een nogal 'idiote' reactie ;) U roept maar wat maar dat weet u zelf ook wel denk ik. Stel dat u even de moeite zou nemen om naar allestoringen.nl te surfen dan zou u zien dat het (uit-)betalingsverkeer in Nederland bijzonder soepeltjes loop. Hier en daar een haperingetje, maar meer is het ook niet. U bent bijna aan uw twintigste negatieve en sarcastische reactie toe. Probeer het eens met wat opbouwends. Of is het leven in Nederland zo erg?!