Consumentenorganisaties: bescherm kinderen tegen TikTok 16-02-2021 • leestijd 2 minuten • bewaren

TikTok houdt te weinig rekening met de jonge gebruikers en daarom moeten toezichthouders ingrijpen. Dat stelt de Consumentenbond, die samen met zeventien andere Europese consumentenorganisaties een klacht heeft ingediend tegen het sociale media-platform.



Op TikTok delen vooral jongeren filmpjes met elkaar. Kinderen die de app gebruiken worden misleid over de gebruikersvoorwaarden en krijgen onvoldoende bescherming tegen ongepaste inhoud en reclames, vinden de consumentenorganisaties.

"Het platform is niet duidelijk over welke gegevens het precies verzamelt en op welke manier deze worden verwerkt", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "De voorwaarden zijn al helemaal niet op zo’n manier geschreven dat een kind ze kan begrijpen. Terwijl dat voor deze jonge en daardoor kwetsbare doelgroep nou juist zo belangrijk is."

'Kinderen gebruikt als billboards'

TikTok houdt er volgens de directeur te weinig rekening mee dat de doelgroep voornamelijk uit kinderen bestaat. "Het platform gebruikt kinderen schaamteloos als billboards en het verzuimt video’s af te schermen die ongeschikt zijn voor deze jonge doelgroep." Populaire 'influencers' spannen kinderen vaak voor hun karretje, vindt Molenaar, door ze bepaalde commerciële producten aan te laten prijzen.

De achttien organisaties hebben de klacht ingediend bij de Europese Commissie en bij CPC, het Europese netwerk van toezichthouders. Naast de Consumentenbond gaat het om consumentenorganisaties uit onder meer België, Denemarken, Duitsland en Zweden.

Vorige week maakte minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) bekend dat ze werkt aan een gedragscode voor politieke advertenties op sociale media. TikTok heeft net als onder meer Facebook en Youtube medewerking toegezegd. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer staat achter zo'n gedragscode. ANP