Consumentenbond waarschuwt voor webshop die stelselmatig regels overtreedt

Zo brengt ByZaaza 15 euro in rekening voor bestellingen die niet kunnen worden afgeleverd of niet worden opgehaald. Dat mag niet, aldus de Consumentenbond. Geld voor retourzendingen wordt alleen terugbetaald als de verpakking niet is geopend. Die regel mag ByZaaz ook niet toepassen. Verder voldoet de bestelknop van de winkel niet aan de wettelijke eisen. De Consumentenbond heeft de Autoriteit Consument & Markt geïnformeerd over de webshop.

ByZaaza vermeldt op zijn site geen adres of gegevens over de identiteit, terwijl dat wel verplicht is. Ook is de online shop telefonisch en per e-mail onbereikbaar. Ontevreden klanten lukt het dan ook niet om in contact te komen met het bedrijf. Ook de Consumentenbond probeerde contact te leggen, maar slaagde er niet in.