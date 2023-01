Consumentenbond: Veel energieleveranciers slecht bereikbaar voor klanten

Meer dan de helft van de energieleveranciers is niet goed bereikbaar voor klanten, blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond onder 32 van de bedrijven. Zo hebben ze geen telefonische klantenservice of is er geen e-mailadres waar klanten hun vragen naartoe kunnen sturen. Daardoor heerst er “onrust onder consumenten omdat ze hun vragen niet kwijt kunnen bij hun leverancier.”