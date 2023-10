Consumentenbond stapt vanwege ‘woekerrentes’ Santander naar Kifid

Met de procedure bij het Kifid hoopt de Consumentenbond dat Santander-dochter Consumer Finance wil praten over financiële compensatie voor alle klanten. Tot op heden lijkt er volgens Consumentenbond-directeur, Sandra Molenaar, sprake van “een soort radiostilte” bij de Spaanse bank. Contact leggen lukt niet. Santander liet woensdag aan de Telegraaf weten dat ze niet bekend zijn met de stap van de Consumentenbond naar het Kifid.

Molenaar is positief gestemd over de procedure bij het Kifid. Volgens haar heeft het financiële klachteninstituut al vaker in dit zogenoemde woekerrentedossier uitspraken gedaan die positief uitpakte voor benadeelde klanten van andere banken zoals Rabobank, ING en ABN Amro.