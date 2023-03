Rammelende compensatie wurgkredieten, klanten lopen duizenden euro’s mis Vandaag • leestijd 4 minuten • 621 keer bekeken • bewaren

Tienduizenden klanten krijgen geen of te veel te weinig compensatie van hun kredietverstrekker voor de torenhoge rentes die zij in het verleden hebben betaald over hun wurgkrediet. De gemiste compensatie kan oplopen tot tienduizenden euro’s per persoon. Dit blijkt uit onderzoek van Kassa en Stichting Geldbelangen. Beide organisaties ontvangen wekelijks mails van boze consumenten die aan de bel trekken over de gemiste compensatie.

Kredietverstrekker Santander wijst consumenten die om compensatie vragen consequent af. Naar schatting tienduizenden klanten van dit concern krijgen daardoor niet de compensatie waarop zij recht hebben. Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) keert duizenden euro’s te weinig aan compensatie uit aan klanten die een verzoek indienen voor de compensatieregeling via Mijnrentevergoeding.nl.

Uitspraak Kifid

Santander werd in 2021 in een einduitspraak van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) op de vingers getikt, omdat de rentes op de doorlopende kredieten niet de dalende marktrente hebben gevolgd (CvB 2021-0020). Het Kifid deed in 2020 vergelijkbare uitspraken over kredietverstrekkers CACF – moeder van Interbank, Ribank, De Nederlandse Voorschotbank en Intermediaire Voorschotbank (CvB 2019-005B) en in 2021 over ABN AMRO(CvB 2021-0015).

De uitspraken waren voor deze concerns - en ook voor ING, Rabobank en Volksbank - reden om wel met een grootschalige compensatieregeling te komen. Santander daarentegen laat haar klanten schriftelijk weten niet te compenseren omdat "de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid (CvB 2021-0020) om meerdere redenen onjuist zou zijn."

Consumentenbond bereidt procedures voor tegen Santander

De klachten over Santander zijn ook bekend bij de Consumentenbond. "We hebben hierover meermaals contact opgenomen met Santander en proberen hen tot inkeer te laten komen. Ook hebben we melding gedaan bij de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten. Blijft Santander weigeren uit te keren, dan zullen we procedures opstarten bij het Kifid. Dit hebben we al in voorbereiding. We vertegenwoordigen 1500 klanten van Santander", aldus woordvoerder Joyce Donat.

CACF lanceerde in 2020 de website Mijnrentevergoeding.nl voor klanten die menen recht te hebben op compensatie. Tientallen klanten van CACF die een klacht indienden bij het Kifid blijken echter duizenden euro’s meer aan compensatie te kunnen ontvangen. Dat komt onder meer omdat klanten via Mijnrentevergoeding.nl geen compensatie ontvangen over de hele looptijd van het product, maar pas vanaf 2008. Dit is nadelig voor mensen met oudere leningen die zijn afgesloten voor die tijd. Dit punt stond eerder ter discussie in de compensatieregeling van ABN AMRO die uiteindelijk miljoenen euro’s extra uittrok voor een compensatie vanaf 2001.

"Dien klacht in voor extra compensatie"

Stichting Geldbelangen staat ruim honderd klanten van CACF bij die een klacht hebben ingediend bij het Kifid over de onjuiste uitvoering van de compensatieregeling. Het is de stichting inmiddels in zo’n tachtig gevallen gelukt om gemiddeld 9000 euro extra aan compensatie af te dwingen, boven op de compensatie waarop deze mensen via Mijnrentevergoeding.nl recht zouden hebben gehad. "CACF vraagt geen finale kwijting voor de compensatie via Mijnrentevergoeding.nl waardoor ik iedereen die twijfelt zou aanraden om een klacht in te dienen bij het Kifid voor extra compensatie", aldus voorzitter Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen. "Dit geldt met name voor mensen met oudere contracten van voor 2008."

CACF laat in een reactie weten dat inmiddels 75.000 klanten via Mijnrentevergoeding.nl een compensatie hebben ontvangen. Het concern kan niet aangeven of de compensatieregeling naar aanleiding van de kritiek aangepast zal worden.

Santander: "Zorgvuldige, duurzame oplossing"

Santander zegt "te werken aan een zorgvuldige, duurzame oplossing en aanpak voor de betreffende klanten." Kifid noemt de trage gang van zaken teleurstellend. "De tussenuitspraak GC 2022-0920A en de uitspraak CvB 2021-0020 geven alle aanleiding voor een algemene compensatieregeling", aldus een woordvoerder.

Stichting Geldbelangen vraagt al sinds 2016 samen met Kassa aandacht voor de wurgkredieten en de rammelende compensatieregelingen. De kritiek leidde ertoe dat ABN AMRO vorig jaar 120 miljoen euro extra uittrok aan compensatie, bovenop de eerder afgedwongen 360 miljoen euro. ING besloot vorig jaar om dezelfde reden 75 miljoen euro extra opzij te zetten en de Volksbank reserveerde 4 miljoen euro extra. Volgens Stichting Geldbelangen maakt ABN AMRO nog steeds een aantal rekenfouten die klanten geld kosten.

AFM dringt aan op duidelijkheid

De AFM is bekend met de klachten over compensatieregelingen, maar geeft aan dat zij "geen bevoegdheid heeft om een oordeel te geven over de inhoudelijke aspecten van de compensatieregelingen, omdat die geen onderdeel uitmaken van de Wet financieel toezicht." De AFM dringt er bij de betreffende kredietverstrekkers op aan snel duidelijkheid te geven over de te veel betaalde rente.

Reacties

Lees hier de reacties van ABN AMRO, AFM, Credit Agricole Consumer Finance (CACF), het Kifid en Santander (pdf).

Al sinds 2016 zet Kassa de schijnwerper op de wurgkredieten. Alle informatie, oud en nieuw, vind je hier in ons dossier.

Kijk Kassa zaterdag 18 maart, op NPO2 om 19.15 uur.