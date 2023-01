Consumentenbond: Pas op voor Xpendy en Opzeggenbij.nl Vandaag • leestijd 2 minuten • 2213 keer bekeken • bewaren

De Consumentenbond waarschuwt voor opzegdiensten Xpendy en Opzeggenbij.nl. Beide bedrijven zijn niet duidelijk over het precieze aanbod, de prijs en de bedenktijd. Ondanks kritiek van de Consumentenbond weigeren de bedrijven consumenten goed te informeren. De Consumentenbond kreeg honderden klachten over de diensten.

Opzeggenbij.nl en Xpendy helpen consumenten met opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen van onder andere loterijen, goede doelen en sportscholen door uit naam van hun klanten een opzegbrief te versturen. Voor veel mensen was niet duidelijk dat de bedrijven deze dienst betaald aanbieden. Ook hielden de bedrijven zich niet aan de regels over de wettelijke bedenktijd, waardoor klanten die op tijd annuleerden toch moesten betalen.

In een uitzending van Kassa hebben we eerder aandacht besteed aan de praktijken van deze opzegdiensten. Het item is hier te bekijken:

Consumentenbond kwam met eisenpakket

De Consumentenbond sprak beide bedrijven aan en eiste dat ze overal op hun site duidelijk hun prijzen zouden vermelden. Daarnaast eiste de Consumentenbond dat de bedrijven zich aan de regels voor de wettelijke bedenktijd zouden houden.

Verder wilde de Consumentenbond dat Opzeggenbij.nl en Xpendy de bestelknoppen aanpasten zodat deze voldoet aan de wet en het voor consumenten duidelijk is dat ze moeten betalen.

“Onvoldoende inlichting over afstand doen van bedenktijd”

Ook wilde de bond dat de opzegdiensten de klanten waarvan het beroep op de bedenktijd onterecht was afgewezen, persoonlijk zouden benaderen om openstaande vorderingen in te trekken of reeds betaalde bedragen terug te betalen.

In gevallen waarbij het versturen van de opzegbrief binnen de bedenktijd gebeurt, moeten de bedrijven hun klanten hiervoor toestemming vragen en hen vragen expliciet afstand te doen van hun bedenktijd.

Opzegdiensten zetten stappen in goede richting

Na de kritiek van de Consumentenbond voegden zowel Opzeggenbij.nl als Xpendy hun prijzen toe aan de homepagina. Xpendy lost inmiddels ook klachten op die consumenten via Klachtenkompas, het online klachtenforum van de Consumentenbond, hebben ingediend. En Xpendy betaalt nu ook klanten terug die op tijd hebben geannuleerd.

Xpendy en Opzeggenbij.nl "blijven echter de fout ingaan"

Zowel Opzeggenbij.nl als Xpendy blijven op andere plekken op hun websites echter onduidelijk over de prijs van hun diensten, stelt de Consumentenbond. En ook de bestelknoppen pasten de bedrijven niet aan.

Opzeggenbij.nl blijft de fout ingaan met de wettelijke bedenktijd. En Xpendy maakt niet duidelijk dat het IBANnummer, dat consumenten voor de opzegbrief moeten invullen, ook gebruikt wordt voor een eenmalige afschrijving".

De Consumentenbond: Zeg kosteloos zelf op

De Consumentenbond adviseert consumenten die een abonnement willen opzeggen om dit zoveel mogelijk zelf te doen via de website van het bedrijf zelf. Opzeggen is gratis. Met deze gratis voorbeeldbrief van de Autoriteit Consument & Markt, kun je dat makkelijk zelf doen.