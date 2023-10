Consumentenbond: online casino's zetten spelers aan tot overmatig gokken theme-icon Mentaal • 24-10-2023 • leestijd 3 minuten • 554 keer bekeken • bewaren

Eind 2021 werden online casino’s gelegaliseerd met als doel om spelers beter te beschermen tegen verslaving. Volgens de Consumentenbond gebeurt in de praktijk het tegenovergestelde. Gokbedrijven zoals Holland Casino en Toto zetten spelers aan tot overmatig gokken, stelt de consumentenorganisatie na onderzoek. Een verslaving lijkt daarmee eerder dichterbij te komen dan verder weg.

De Consumentenbond nam de de zes grootste aanbieders (Bet365, Betcity, Holland Casino, Jacks, Unibet & Toto) onder de loep om te zien of ze zich wel aan de wetgeving rondom werving, reclame en verslavingspreventie houden. Eindresultaat: alle aanbieders overtreden de wet, met name Holland Casino en Toto.

Misleiding

Volgens de bond misleiden kansspelaanbieders hun klanten door onder andere aantrekkelijk ogende welkomstbonussen en door het feit dat bij veel spellen standaard hoge geldbedragen als inzet zijn ingesteld. Bij dat laatste wordt al snel vergeten om het bedrag te verlagen en dus speelt men vaak onbewust met een hoger bedrag mee dan dat ze eigenlijk willen.

Legalisatie

De overheid wilde met de legalisatie van online gokken consumenten beschermen tegen een kansspelverslaving. Mede door reclamecampagnes zijn er ondertussen ruim 2,1 miljoen Nederlandse accounts geopend bij gokwebsites, meldt de Consumentenbond. De organisatie toont aan dat ruim 60 procent van de online spelers pas met gokken begon na die legalisatie in 2021.

Al eerder concludeerde de Kansspelautoriteit (KSA) dat online casino’s niet altijd op tijd ingrijpen bij spelers die buitensporig veel geld inzetten.

De wet overtreden

De Consumentenbond constateerde bij Bet365, Betcity, Holland Casino, Jacks, Unibet en Toto, onderdeel van Nederlandse Loterij overtredingen van de wet. Zo zouden spelers onvoldoende geïnformeerd worden over de voorwaarden van bonussen. Ook zou er reclame worden gemaakt voor 'gratis' spellen die helemaal niet gratis zijn en er zouden kosten voor spelopties worden verzwegen.

Doel onlinegokmarkt mislukt

"Het vrijgeven van de onlinegokmarkt had onder andere als doel kansspelverslaving te voorkomen en consumenten te beschermen. Maar daar komt op deze manier helemaal niets van terecht", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. Ze noemt de gang van zaken ‘totaal onverantwoord’. "En dat nota bene twee staatsbedrijven zich hier ook schuldig aan maken, is te krankzinnig voor woorden. Daarom hebben we een brief gestuurd naar demissionair minister Weerwind van Justitie en Veiligheid en hem gevraagd op te treden."

Rol van de overheid

Sinds 1 juli van dit jaar mag er geen ongerichte reclame meer gemaakt worden voor online kansspelen. In 2024 evalueert de overheid de Wet op de Kansspelen. Demissionair minister Weerwind van Rechtsbescherming beloofde al om uiterlijk in januari met strengere regelingen voor de online kansspelaanbieders. Daarnaast beloofde hij dat de Kansspelautoriteit de aanbieders erop gaat aanspreken dat zij hun zorgplicht niet vervullen, meldt de Consumentenbond.

Reactie Holland Casino en Toto

Holland Casino stelt in een reactie twee zaken direct aan te passen, meldt het ANP. "Zo heeft de Consumentenbond aangegeven dat standaard ingestelde stortingsbedragen soms hoger zijn ingesteld dan de minimaal vereiste bedragen", erkent een woordvoerder. Daar gaat het bedrijf verandering in aanbrengen. "Ook heeft de Consumentenbond een fout ontdekt in de routing van een link. Die verwijst inderdaad niet naar een informatiepagina, maar naar een stortingspagina. "Deze fout is inmiddels hersteld."

Maar met veel beweringen van de Consumentenbond is Holland Casino het niet eens. Het bedrijf wil daarover nog in gesprek met de organisatie. Ook Toto wil met de bond praten. De aanbieder zegt zich niet in de conclusies te herkennen. Het eigen bonus- en reclamebeleid zou wel aan de regels voldoen. "Toto biedt ook geen spelopties aan waarin kosten worden verzwegen en maakt altijd duidelijk wat de spelvoorwaarden zijn."