Consumentenbond: Maaltijdbezorgers misleiden klanten

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat maaltijdbezorgers klanten op verschillende manieren misleiden. Zo worden er servicekosten verstopt door Deliveroo en Uber Eats. Ook lijkt het aanbod aan restaurants van de bezorgers veel groter dan hij in werkelijkheid is.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om vooraf al hun kosten te vermelden. Bij bezorgers Deliveroo en Uber Eats worden deze kosten pas bij het afrekenen weergeven. Het verschijnt als een ‘duveltje uit een doosje’, aldus de Consumentenbond. Het is voor consumenten dan niet duidelijk hoeveel hun bestelling uiteindelijk gaat kosten.

Ook toont Uber Eats aan klanten in hun bestel-app restaurants die soms wel op dertig kilometer afstand liggen. De keuze uit restaurants lijkt hierdoor groter dan die daadwerkelijk is. Dit is ook bij Deliveroo soms het geval.