Consumentenbond: Fletcher blijft consumenten misleiden met vouchers

25 sep. 2023 - 14:43

Hallo. Al diverse keren hebben mijn vrouw en ik in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van vouchers voor Fletcher hotels . Ook gekocht bij K...v... drogistketen. Een hele enkele keer ging het omzetten van een boeking wat stroef maar meestal wel goed. Inmiddels al zo'n 25 Fletcherhotels bezocht en op een enkele na, altijd tevreden.Toegegeven, veel hotels zijn wat oubollig en zijn aan renovatie toe, maar wij hebben het altijd naar onze zin gehad. Door omstandigheden nu even wat mindere bezoeken, maar hopelijk gaan wij binnenkort weer hiervan genieten. Wij kunnen dus NIET echt praten over slechte situatie. Ook het bereiken van kantoor of hotel is nooit echt een probleem geweest. Kwestie van "geluk hebben gehad " , misschien. In ieder geval mogen wij niet klagen.