Consumentenbond: "Deze zonnebrandmiddelen bieden niet de beloofde bescherming"

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond stelt dat het belangrijk is dat zonnebrandmiddelen de bescherming bieden die ze beloven. "Anders kun je sneller verbranden en dat draagt bij aan de kans op huidkanker. We kunnen deze producten op basis van onze testuitslag niet aanraden. Als je één van deze producten in huis hebt en wil gebruiken, check dan je huid regelmatig op tekenen van verbranding en smeer vaker."

De Consumentenbond testte in totaal dertien zonnebrandmiddelen met SPF 30 of SPF 50, die nieuw op de markt zijn gekomen in de nazomer van 2023 of begin 2024, of waarvan de samenstelling recent is gewijzigd. Eerst werd de zonnebrand getest volgens een testmethode waarbij geen proefpersonen worden blootgesteld aan verbranding.