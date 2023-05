Consumentenbond test zonnebrandmiddelen en wijst twee afraders aan

'Vision SPF 30 Clear & Dry Protect Sun Spray' haalde in de test van de Consumentenbond niet de geclaimde beschermingsfactor SPF 30, maar slechts 18,7 en krijgt daarom het predicaat afrader.

Zonnebrandmiddelen moeten beschermen tegen uv B- en uv A-straling. De SPF (Sun Protection Factor) zegt iets over de bescherming tegen uv B-straling. En volgens de wet moet de bescherming tegen uv A minimaal een derde zijn van de bescherming tegen uv B.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond zegt in een reactie: "Met zonnebrandmiddelen die niet de beloofde bescherming bieden, verbranden consumenten sneller. Dat is niet alleen pijnlijk, maar ook gevaarlijk. Te veel uv B-straling draagt bij aan het risico op huidkanker. Zeker bij zonnebrandmiddelen moeten consumenten ervan uit kunnen gaan dat de beschermingsfactor klopt."

In 2022 haalden drie producten die de Consumentenbond testte de geclaimde SPF niet. Twee daarvan zijn nog steeds te koop. Het gaat om 'Clinique mineral Sunscreen lotion for body' en 'Suntribe All Natural Zinc Sun Stick'. Deze middelen beloven SPF 30, maar bieden slechts SPF 11 en SPF 12.