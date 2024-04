Consumentenbond daagt Albert Heijn voor rechter om fouten op kassabon Vandaag • leestijd 2 minuten • 167 keer bekeken • bewaren

De Consumentenbond daagt Albert Heijn voor de rechter vanwege aanhoudende fouten op kassabonnen, waarover de bond al enkele jaren klaagt. De Consumentenbond eist nu dat de supermarktketen interne onderzoeksresultaten over onjuiste bedragen op kassabonnen openbaarmaakt en met een vorm van compensatie voor consumenten komt.

Vorig jaar meldde de Consumentenbond al dat voor het derde jaar op rij bleek dat er veel misging bij het overeenstemmen van de prijs van producten in het schap en de prijs die aan de kassa werd gerekend. Met name de prijzen van gekochte aanbiedingen bleken vaak niet te kloppen bij de kassa. De bond had vorig jaar al juridische stappen aangekondigd als Albert Heijn niet de nodige maatregelen zou nemen.

“Albert Heijn moet meer inzage geven”

“We hebben meerdere keren met Albert Heijn gesproken. De supermarktketen zegt dat het zelf onderzoek liet doen naar kassabonfouten en dat het probleem heel klein was, maar weigert ons inzage te geven", legt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar uit. "We vragen de rechter nu om Albert Heijn te manen dit met ons te delen. Zo kunnen we de aangerichte schade beter vaststellen en vervolgens een schadevergoeding afdwingen voor consumenten."

Per kassabon zou het niet om hele grote bedragen gaan, maar bij elkaar opgeteld schat de bond de zogenoemde 'strooischade' op miljoenen euro's. In de ogen van de bond zou Albert Heijn met een plan moeten komen om dat te vergoeden aan consumenten. Op wat voor manier dat eventueel zou kunnen, zegt de bond er niet bij.

“Al diverse maatregelen genomen”

Albert Heijn laat weten de dagvaarding te hebben ontvangen en deze te bestuderen. "We blijven inzetten op constructief overleg met de Consumentenbond. We hebben al diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat klanten altijd de juiste prijs krijgen, zoals via elektronische labels aan de schappen", geeft de supermarkt aan.

“Albert Heijn niet de enige supermarkt die fouten maakt”

Albert Heijn is volgens de Consumentenbond niet de enige supermarkt die de fout in is gegaan met kassabonnen. Eerder constateerde de bond ook fouten bij andere supers. Zij zouden ook moeten overgaan tot schadevergoeding, vindt de bond. Naar die supers is evenwel geen dagvaarding gestuurd. "We moeten ergens beginnen", verklaart een woordvoerster van de belangenbehartiger.

Bronnen: ANP, Consumentenbond