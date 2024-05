Consumentenbond: Booking.com misleidt klanten nog steeds

Volgens de Consumentenbond blijven Booking.com en Agoda.com, allebei onderdeel van Booking, consumenten misleiden bij het boeken van accommodaties op hun websites. De boekingssites maken gebruik van nepkortingen, tonen onvolledige prijzen en zetten consumenten onder druk door schaarste te suggereren die er niet is.

De Consumentenbond berichtte al eerder over de praktijken van Booking. In 2020 gaf het bedrijf aan verbeteringen door te voeren. Hier is volgens de bond te weinig van terechtgekomen.