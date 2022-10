Consumentenbond: “Blij met prijsplafond, maar lost niet alles op.” Vandaag • leestijd 3 minuten • 450 keer bekeken • bewaren

De Consumentenbond is blij met het kabinetsbesluit over de verruiming van het prijsplafond voor energiekosten, maar niet alle problemen worden ermee opgelost. Zo is er nog steeds geen regeling voor mensen met blokverwarming, en ook is er nog weinig duidelijkheid over het beloofde noodfonds.

Dinsdag werd bekend dat het prijsplafond dat het kabinet wil invoeren een stuk ruimer is dan aanvankelijk gedacht. De maximumprijs voor een kubieke meter gas wordt 1,45 euro (dat was eerst 1,50 euro) en 0,40 euro per kWh stroom (dat zou eerst 0,70 euro zijn).

Die prijzen gelden voor gasverbruik tot 1200 kuub en stroomverbruik tot 2900 kWh. De grens voor het stroomverbruik is hoger dan eerst bekend werd, waardoor meer huishoudens met een warmtepomp profiteren.

“Prijsplafond stap in de goede richting”

De Consumentenbond noemt het prijsplafond "een stap in de goede richting, waarmee meer mensen worden geholpen", en is met name opgetogen over de lagere plafondprijs voor de kosten van elektriciteit.

"Hierdoor wordt het voor mensen met een hybride warmtepomp voordeliger om dat apparaat aan te zetten in plaats van gas te gebruiken", zegt een woordvoerster van de bond.

Consumentenbond roept kabinet op om meer te doen

Maar de consumentenorganisatie roept het kabinet toch op om te kijken of er nog iets te doen valt voor de kleinverbruikers van gas met de laagste inkomens die relatief minder profiteren.

Verder ziet de organisatie graag dat het kabinet nog iets doet voor de gebruikers van de warmtenetten, en moet nog steviger worden ingezet op het energiezuinig maken van huizen, zoals door particuliere verhuurders.

Nog geen regeling voor mensen die onverhoopt hoge rekening hebben

Ook Nibud-directeur Arjan Vliegenthart zegt tegen NOS blij te zijn dat er duidelijkheid is over het energieplafond.

"Maar mensen die, soms noodgedwongen, meer energie verbruiken dan gemiddeld, omdat ze ziek zijn of een groot gezin hebben, betalen voor een deel van hun energieverbruik nog steeds de hoofdprijs. Bovendien is de prijs van een gemiddelde energierekening voor veel mensen nog altijd een hoop geld."

Stadsverwarming

Nog een groep die eerder tussen wal en schip leek te belanden, waren mensen die aangesloten zijn op stadsverwarming. Woordvoerder Donat van de Consumentenbond zegt echter tegen NOS dat deze mensen ook profiteren van het prijsplafond. "Omdat de prijzen gekoppeld zijn aan de gasprijzen en nu dus ook aan dit plafond.”

Woonbond blij dat kabinet kijkt naar oplossing voor mensen met blokverwarming

Ook de Woonbond is tevreden over het prijsplafond, en is tevens blij dat het kabinet wil kijken naar een oplossing voor de 450.000 huishoudens met blokverwarming.

"Omdat zij geen individuele aansluiting hebben, maar met een wooncomplex op één ketel zijn aangesloten dreigden zij buiten de boot te vallen. Het kabinet heeft aangekondigd voor deze groep te gaan zoeken naar een oplossing", aldus de Woonbond.

Aedes ziet graag ruimer prijsplafond voor mensen met warmtepomp

Branchevereniging Aedes van de woningcorporaties noemt het "mooi" dat voor gas en elektriciteit een lagere prijs is vastgesteld, maar wijst er wel op dat aardgasvrije woningen met bijvoorbeeld een warmtepomp doorgaans meer elektriciteit verbruiken dan de 2900 kilowattuur waarvoor het prijsplafond geldt.

Voor deze huishoudens moet een plafond van 6000 kWh ingesteld worden, meent Aedes, dat net als de Woonbond aandacht vraagt voor bijvoorbeeld woningen met blokverwarming.

Vereniging Eigen huis: “Snel duidelijkheid over invulling noodfonds.”

Vereniging Eigen Huis hoopt dat het maatregelenpakket veel huiseigenaren helpt hun energierekening betaalbaar te houden, maar ziet dat velen nu al kampen met betalingsproblemen.

Het betere vooruitzicht in 2023 komt voor hen te laat, stelt VEH. Die wil daarom dat er snel duidelijkheid komt over de invulling van een eerder aangekondigd noodfonds.

Nog geen duidelijkheid over energieplafond voor bedrijven

Voor energie-intensieve mkb-bedrijven komt er ook een regeling. De regeling wordt op 1 april opengesteld, maar zal wel met terugwerkende kracht gelden vanaf november.

Over de precieze inhoud van de regeling is nog niks bekend. Wel is bekend dat de mkb-regeling tijdelijk zal zijn en dat grote bedrijven waarschijnlijk niet van de regeling kunnen profiteren.

MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof zegt tegen NOS dat het cruciaal is om zo snel mogelijk de precieze uitwerking van de regeling te weten, “ander lopen ondernemers het risico lopen veel schulden op te bouwen omdat ze besluiten door te produceren, terwijl straks misschien blijkt dat de regeling daar niet genoeg voor compenseert.”