Prijsplafond energie definitief: hoger plafond voor stroom, tarieven omlaag

Het kabinet heeft een definitief prijsplafond voor gas en stroom voor consumenten vastgesteld. Voor gas gaat straks een maximumprijs van 1,45 euro per kubieke meter gelden en voor stroom maximaal 0,40 euro. Het prijsplafond geldt vanaf 1 januari 2023: voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting van 190 euro per maand op de energierekening, maakte het kabinet bekend.

Het prijsplafond ligt lager dan de regeling waarmee het kabinet op Prinsjesdag kwam: in plaats van 1,50 euro voor een kubieke meter gas geldt er nu een maximum van 1,45 euro voor een kubieke meter gas. Voor stroom geldt een maximum van 0,40 euro per kWh in plaats van de oorspronkelijke 0,70 euro per kWh.