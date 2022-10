Consumentenbond: Bestel niet bij webwinkel Jayno.nl

De Consumentenbond raadt het online shoppers af om iets te bestellen bij webwinkel Jayno.nl. De bond ontvangt veel klachten over de verkoper van kinder- en babykleding. Volgens de klagers levert de winkel niet of veel te laat, geeft het bedrijf geen geld terug voor geretourneerde producten en is het onbereikbaar.

Tientallen klachten kwamen onlangs binnen bij de Consumentenbond. Het lukt gedupeerden niet om in contact te komen met het bedrijf over nog niet geleverde bestellingen. Zowel per e-mail als telefonisch is Jayno.nl onbereikbaar. Ook de Consumentenbond lukt het niet om contact te krijgen.