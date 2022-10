theme-icon Duurzaam leven

Consument snapt claims over "CO2-compensatie" vliegtickets niet

Voor consumenten is het vaak niet helder wat bedrijven bedoelen met claims over het compenseren van schadelijke CO2-uitstoot. Met name bij de aankoop van vliegtickets komen beweringen als 'CO2-neutraal', 'CO2-compensatie' en 'CO2-reductie' voorbij. Maar die roepen vooral vragen op en daarmee ligt volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) misleiding op de loer.

De ACM heeft laten onderzoeken in hoeverre consumenten de claims over CO2-compensatie bij aankoop van een vliegticket begrijpen. De helft van hen ziet geen of weinig verschil tussen CO2-reductie en CO2-compensatie. De term ‘CO2-neutraal’ begrijpen de meeste consumenten niet.

"Onduidelijke termen werken misleiding in de hand"

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Steeds meer bedrijven compenseren de CO2-uitstoot van de producten en diensten die zij verkopen. Het is belangrijk dat de informatie die zij hierover geven duidelijk is voor consumenten. Misleiding ligt bij het gebruik van vage en onduidelijke termen op de loer. Daar treden wij dan ook tegen op.”

Compensatie van uitstoot is in de praktijk vaak een schoolvoorbeeld van greenwashing: iets groener of duurzamer doen lijken dan het is. Bekijk ook dit item uit Kassa over dit onderwerp:

Greenwashing is al verboden. Op Europees niveau wordt gewerkt aan aanscherpring van de regels. Dit om misleiding te voorkomen en om consumenten in staat te stellen bewust duurzame keuzes te maken. De ACM roept consumenten op om signalen te melden over algemene of vage CO2-compensatie claims.