Consument past zich aan: dit is de bespaar top 5 in de supermarkt! Vandaag • leestijd 2 minuten • 345 keer bekeken • bewaren

Met de torenhoge inflatie proberen veel Nederlanders, waar mogelijk, te besparen op boodschappen. Om te compenseren voor de hoge uitgaven van dit moment, wordt er gerichter gewinkeld door de consument.

Onlinesupermarkt Foodello heeft een eigen onderzoek verricht naar het veranderde koopgedrag als gevolg van de inflatie. Hieruit komt naar voren dat liefst 86 procent van de supermarktklanten zijn koopgedrag aanpast.

Bijna alles is duurder geworden in de supermarkt. Om dit te compenseren zijn vijf manieren om op de uitgaven te besparen populair.

De bespaar top 5

1 - Koop een huismerk in plaats van een duurder A-merk.

2 - Let op kortingsstickers met bijvoorbeeld '35 procent eraf'. In verband met de houdbaarheid worden met name versproducten afgeprijsd.

3 - Kijk in de winkel of folder wat er in de aanbieding is.

4 - Als er een aanbieding is... koop dan voorraden in, van bijvoorbeeld thee, koffie, pasta of rijst.

5 - Ga op pad met een boodschappenlijstje en wijk daar niet van af.

Regie in eigen hand

De consument probeert dus de regie in eigen hand te houden door minder af te wijken van het boodschappenlijstje en zo impulsaankopen te voorkomen.

Daarnaast laten consumenten A-merken vaker staan en worden er in één keer grotere hoeveelheden ingekocht om daarmee goedkoper uit te zijn. Het gaat hier dan vooral om producten zoals rijst, aardappels, schoonmaakmiddelen, koffie en thee.

Minder kieskeurig

Waar de consument normaal gesproken vaak naar het product op de achterste plank grijpt om zeker te weten dat het zo vers mogelijk is, worden er nu vaker producten tegen de houdbaarheidsdatum verkocht. Ook restpartijen gaan vaker over de toonbank, en er wordt vaker gebruik gemaakt van aanbiedingen.

Explosieve stijging prijzen in de supermarkt

Uit onderzoek van bureau GfK, dat de prijzen van verschillende supermarkten bijhoudt, bleek dat je in de supermarkt gemiddeld 18,5 procent meer kwijt bent aan boodschappen dan een jaar geleden. Voor een gezin met vier personen kan dat per jaar al neerkomen op 1500 euro aan extra kosten. Niet gek dus dat er wordt gezocht naar manieren om deze kosten te beperken.

Bron: ANP, NOS